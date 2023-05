Ideen entwickeln für neues Seniorenzentrum in Bad Tölz: Arbeitskreits startet im Herbst

Zurück zu den Wurzeln lautet das Motto, wenn das Josefistift in vier Jahren auf die Flinthöhe umzieht. © cs

In vier Jahren soll das Josefistift auf die Flinthöhe umziehen. Das alte Gebäude an der Bahnhofstraße wird zu einem multifunktionalen Seniorenzentrum umgebaut. Der Arbeitskreis des Stadtrats startet im Herbst.

Bad Tölz – Im Herbst 2019 hat der Stadtrat den Grundsatzbeschluss gefällt, dass das Josefistift in einen Neubau auf der grünen Wiese an der General-Patton-Straße umziehen wird. Was die Bauch-Entscheidung vieler Stadträte damals beeinflusste, war die Idee, dass das alte Pflegeheim an der Bahnhofstraße zu einem Seniorenzentrum umgewandelt wird. Damit kehre man auch zum 270 Jahre alten Stiftungsgedanken zurück: „Förderung der Altenhilfe“, benannte dies die Tölzer Kämmerin Silke Furmanek, die in der jüngsten Sitzung des Tölzer Stadtrats den Sachstand vortrug.

Bekanntlich wurde im Sommer 2022 die Konzession zum Betrieb des Pflegeheims an die Bietergemeinschaft Paritätischer Wohlfahrtsverband (Betreiber) und „Schleich & Haberl Grundstücksgesellschaft 4 mbH“ (Investor) vergeben. In der Folge wurde die „Paritätische Altenhilfe Bad Tölz gGmbH“ gegründet, die seit 1. Januar 2023 das Josefistift mit dem alten Personal betreibt.

Zwei Millionen stehen für Umbau zur Verfügung

Die Stiftung selbst ist nur noch Verpächterin des Gebäudes. Bereits vollzogen ist auch der Verkauf des städtischen Grundstücks an der General-Patton-Straße, wo der Investor bauen will. Im vierten Quartal 2023 wollen „Schleicht & Haberl“ den Bauantrag einreichen. In etwa vier Jahren, so Furmanek, werde dann wohl der Umzug des Pflegeheims in den Neubau über die Bühne gehen.

Wichtig: Den Erlös des Grundstücksverkaufs in Höhe von zwei Millionen Euro will die Stadt in den Umbau zum neuen Seniorenzentrum an der Bahnhofstraße stecken. Das Geld wird als Darlehen an die Josefispitalstiftung ausgegeben. Jetzt geht es darum, Ideen für das altstadtnahe Zentrum zu entwickeln. Erste Vorschläge gibt es. Silke Furmanek zählte sie auf: Ein Begegnungsraum und sozialer Treffpunkt (Mittagstisch, Café), Kontaktstelle „Alt und Selbstständig“, eine Tagespflege beziehungsweise ambulante Pflege, eine Kindertagesstätte und Mehrgenerationenhaus-Angebote, generationenübergreifen Wohnkonzepte sowie – ganz wichtig – Mitarbeiterwohnungen.

Aus altem Gebäude soll multifunktionalen Seniorenzentrum werden

Nun gilt es, aus diesen Ideen ein tragfähiges Konzept zu machen, dessen Wirksamkeit sich laut Furmanek an das vorbildhafte Sozialzentrum im früheren Franziskanerkloster anlehnt. Dafür wurde nun ein Arbeitskreis gebildet, in dem die bisherigen Vertreter des Josefistiftbeirats sitzen: Bürgermeister Ingo Mehner, René Mühlberger Anton Mayer (beide CSU), Toni Kollmeier und Johanna Pfund (beide Grüne), Ulrike Bomhard und Michael Lindmair (beide FWG) sowie Michael Ernst (SPD). Von der Stadt wird der kommunale Sozialplaner Franz Späth, ein Vertreter des Bauamts sowie Kämmerin Silke Furmanek mitwirken. Letztere leitet auch den Arbeitskreis, in den auch externe Organisationen wie „Alt und Selbstständig“, „Paritätische Altenhilfe Bad Tölz“, Landratsamt und AK Senioren berufen werden können. Dies alles wurde ohne lange Diskussion im Stadtrat einmütig beschlossen. Die neue Arbeitsgruppe soll erstmals heuer im Herbst zusammentreten. (Von Christoph Schnitzer)

