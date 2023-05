Knabenchor will Identifikation mit Tölz wieder stärken

Von: Christiane Mühlbauer

Die Sänger des Tölzer Knabenchores sind international gefragt. © arp

Der Tölzer Knabenchor möchte die Verbundenheit zu seiner Heimatstadt wieder stärken, und zwar auch jenseits der regelmäßig stattfindenden Konzerte im Kurhaus.

Bad Tölz – Mit der Pfarrei Maria Himmelfahrt wurde nun die Vereinbarung getroffen, dass der Chor entweder beim Patrozinium der Stadtpfarrkirche (15. August) oder beim Patrozinium der Kalvarienbergkirche (15. September) den Gottesdienst mit klassischem Gesang gestaltet. Heuer hat man sich verständigt, dass der Knabenchor am 15. August in Maria Himmelfahrt dabei sein wird. Die Idee dazu entstand schon vor Monaten, als Knabenchor-Geschäftsführerin Barbara Schmidt-Gaden zusammen mit Michael Hofstetter, Erster Gastdirigent des Chores, in Tölz weilte. Es folgten Gespräche mit Tourist-Info, Stadt und Pfarrei.

„Geschenk an alle Bürger“

„Die Akustik in der Stadtpfarrkirche ist optimal. Wir freuen uns, dass wir kommen dürfen“, sagte Schmidt-Gaden bei einem Gespräch mit unserer Zeitung. Die Gestaltung der Patroziniums-Gottesdienste soll im Prinzip jährlich wechseln, wobei das auch eine Frage der weiteren Auftritte der Knaben sei. „Es kann also schon mal vorkommen, dass wir zwei Jahre hintereinander in derselben Kirche sind“, so Schmidt-Gaden. Die Mitgestaltung der Gottesdienste ist für sie ein „Geschenk an alle Bürger“.

Von einem „Geschenk“ sprach auch Stadtpfarrer Peter Demmelmair. Er freue sich auf die „wunderbare geistliche Musik“. „Es ist in Tölz aber im Allgemeinen ein ganz großes Geschenk, was an geistlicher Musik dargeboten wird, auch von den Kirchenchören.“ Sowohl Demmelmair als auch Schmidt-Gaden beteuerten, dass keine Konkurrenz zum Kirchenchor entstehen soll. „Der Tölzer Knabenchor kommt an seine Ursprünge zurück, denn er war früher viel in der Stadtpfarrkirche“, sagte Demmelmair. Er könne sich gut vorstellen, dass die Patroziniums-Gottesdienste mit dem Knabenchor zu einer festen Einrichtung werden.

Großes Pfarrfest am 15. August an der Kirche

Das Besondere am 15. August ist heuer, dass der Pfarrgemeinderat ein Pfarrfest rund um die Kirche gestalten wird. „Wir machen das dieses Jahr ganz bewusst an dieser Stelle, um das Gotteshaus zu feiern, und um an ihm zu verweilen“, sagte Demmelmair und verspricht „gutes Essen und gute Musik“.

Auch die Stadt begrüßt die Pläne von Knabenchor und Pfarrei. „Es ist ein sehr guter Baustein, um die Identifikation des Chors mit Bad Tölz wieder zu erhöhen“, sagte Zweiter Bürgermeister Michael Lindmair. Der Chor, der den Namen der Stadt in der ganzen Welt publik mache, müsse auch in Tölz mehr sichtbar sein. Gleich nach dem Besuch im August werden die Sängerknaben zum Musikfest nach Bremen aufbrechen – ein mehrtägiges Festival für klassische Musik mit tausenden Gästen. „Es ist ein Genuss für Tölz, wenn wir vor der Bremen-Reise hier schon Auszüge aus dem Programm werden hören können“, so Lindmair.

