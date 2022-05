IHK warnt: „Betriebe, die auf Erdgas angewiesen sind, brauchen dringend einen Notfallplan“

Von: Felicitas Bogner

Thorsten Leupold (50), IHK-Geschäftsstellenleiter © ihk

Der für den Landkreis zuständige IHK-Geschäftsstellenleiter Thorsten Leupold spricht im Kurier-Interview über die momentane Lage der Unternehmen, die auf Gas angewiesen sind.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Energiepreise steigen in ungeahnte Höhen. Das von der EU ins Auge gefasste Embargo für russisches Öl dürfte für weitere Verteuerungen sorgen. Und auch ein Einfuhrstopp für Erdgas aus Russland wird weiterhin gefordert. Welche Folgen das für die Unternehmen im Landkreis hätte – darüber hat unsere Zeitung mit Thorsten Leupold, dem für den Landkreis zuständigen IHK-Geschäftsstellenleiter, gesprochen.

Herr Leupold, sind viele Unternehmen im Landkreis von Erdgas abhängig?

Aus welchen Quellen die Unternehmen im Landkreis ihren Energiebedarf decken, ist der IHK im Einzelnen nicht bekannt. Aber von einem Gasembargo besonders betroffen wären Betriebe aus energieintensiven Branchen wie der Baustoffindustrie, der Metallverarbeitung und der Nahrungsmittelindustrie. Hier sind vor allem die Molkereien, Bäckereien, Brauereien, Zucker-, Stärke- und Futtermittelhersteller zu nennen. Auch die chemische, Glas- und Keramikindustrie sowie Papierhersteller bekämen die Folgen massiv zu spüren.

Was raten Sie diesen Betrieben?

Betriebe, die auf Erdgas angewiesen sind, müssen dringend einen Notfallplan aufstellen, um Schäden an Anlagen und Produktionsgütern durch Lieferstopps so gut es geht zu vermeiden. Wichtig ist der offene Austausch mit den Energieversorgern, um Klarheit über vertragliche Regelungen bei möglichen Einschränkungen oder Abschaltungen zu erhalten.

Leupold: „Das Ersetzen von russischem Gas ist eine gigantische Aufgabe“

Wäre im Notfall ein Ausweichen auf andere Energieträger für die Unternehmen möglich?

Nein. Zu dem Ergebnis kam auch der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft. Das Substitutionspotenzial für Erdgasanwendungen umfasst nur acht Prozent des gesamten industriellen Erdgasverbrauchs. Die Industrie würde damit von einem Lieferstopp voll getroffen werden, ohne dass realistisch kurzfristige Optionen bestehen.

Was passiert konkret im Notfall?

Sollte die Bundesregierung den Notfall ausrufen, werden über den Bundeslastverteiler in Zusammenarbeit mit den Fernleitungsnetzbetreibern die Gasströme so umgeleitet, dass jede Region gleichberechtigt versorgt wird. Das deutsche Fernleitungsnetz ist 40 000 Kilometer lang. Daran sind die nachgelagerten Gasverteilernetze angeschlossen. Allerdings gab es eine solche Umverteilung noch nie. Das Ersetzen von russischem Gas ist eine gigantische Aufgabe.

Viele Unternehmen, die mit Öl und Strom versorgt sind, meinen, dadurch gerade in keiner viel besseren Lage zu sein...

Den einzigen Vorteil, den Öl aktuell gegenüber einer Versorgung mit Erdgas bietet, ist die höhere Versorgungssicherheit. Hier besteht keine so große Abhängigkeit in Bezug auf Russland, denn es gibt zahlreiche andere Importquellen. Speziell in Bayern werden wir außerdem über die Öl-Pipeline TAL, die das Öl über die Alpen aus dem norditalienischen Hafen Triest transportiert, versorgt. Weiterhin kann Öl auch gut gespeichert und dadurch einfach bevorratet werden.

Das Gespräch führte Felicitas Bogner.

