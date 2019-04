Tölzer Jugendkapelle: Großer Auftritt steht bevor

Die Tölzer Jugendkapelle steht wieder vor einem besonderen Konzert: Sie hat sich für den Landesentscheid in der Mittelstufe qualifiziert und misst sich am 5. Mai mit anderen Orchestern aus ganz Bayern in Bad Kissingen.

Bad Tölz– Die Tölzer Stadtkapelle, also „die Großen“, misst sich bayernweit in der Oberstufen-Klasse und wurde dort 2018 als drittbestes Blasorchester Bayerns ausgezeichnet (wir berichteten). Dass „der Nachwuchs“, also die Tölzer Jugendkapelle,bereits auf Mittelstufen-Niveau spielt, ist in der Tat etwas Besonderes, denn sie konkurrieren hier mit erwachsenen Musikern. Die Leistungswettbewerbe finden jedes Jahr im Wechsel statt. Heuer steht der Landesentscheid in der Mittelstufe auf dem Programm. Und die jungen Tölzer sind wieder mit dabei.

Der Auftritt findet am Sonntag, 5. Mai, in Bad Kissingen statt. „Nein, aufgeregt sind wir noch nicht“, sagt Leiter Josef Kronwitter. Die Tölzer messen sich mit sechs weiteren Kapellen, darunter nur eine aus dem Jugendbereich (Neuburg an der Donau). Die anderen Ensembles bestehen aus Erwachsenen und kommen aus Breitengüßbach, Rieden, Bellenberg, Waalhaupten und Bad Füssing, also aus den verschiedenen Bezirken des Bayerischen Musikbunds.

Für Kronwitter ist allein die Teilnahme ein großer Erfolg: „Das wir so weit gekommen sind, ist super.“ Deshalb gehen die Tölzer nach dem Motto „dabei sein ist alles“ in den Wettbewerb. „Wir schauen, was geht.“

Lesen Sie auch: Zwei Musiker der Tölzer Stadtkapelle bei Weltrekord dabei

Zwei Stücke müssen bei dem Auftritt, der zirka 20 Minuten dauert, gespielt werden: Das eine darf man selbst wählen, das andere wird allen Teilnehmern vorgegeben. Die Noten wurden vor wenigen Tagen allen Kapellen zugeschickt – es handelt sich um die zeitgenössische Komposition „Daybreak“ des amerikanischen Komponisten Carl Strommer. „Es ist machbar, hat aber schon seine Tücken“, beschreibt Kronwitter das Stück. Das Werk vor zwei Jahren gefiel ihm besser, es war „eingängiger und peppiger“ und damit für Jugendliche leichter zu spielen, berichtet der Dirigent über seine Erfahrung. Die Jugendkapelle beteiligte sich zuletzt 2018 am Mittelstufen-Wettbewerb in Memmingen und verfehlte nur knapp den dritten Platz.

Was die Tölzer als Selbstwahlstück präsentieren, steht noch nicht genau fest – eventuell das „Concerto d’amore“ von Jacob de Haan, sagt Kronwitter. Er selbst freut sich schon, wieder im Regentenbau in Bad Kissingen, dem Wahrzeichen der Stadt, auf der Bühne zu stehen: „Die Akustik dort ist toll“, schwärmt Kronwitter in Erinnerung an einen Auftritt dort mit der Tölzer Stadtkapelle im Mai 2016. Beim Oberstufenwettbewerb landeten die 63 Musiker damals auf Platz vier.

Heuer werden 40 bis 45 Jugendliche mit nach Unterfranken fahren. Sie sind zwischen 12 und 25 Jahre alt und treffen sich jeden Mittwoch im Probenraum in der Alten Madlschule. Hornspieler, vor allem Tenorhorn, und Saxofonisten könnte Kronwitter derzeit noch gebrauchen. „Ansonsten sind wir gut besetzt.“

Das nächste Konzert in Tölz wird am 16. Mai zusammen mit dem Jugendsymphonieorchester stattfinden.

Lesen Sie auch:Kartenvorverkauf fürs Knabenchorfestival in Tölz hat begonnen