Im Stadion: Kein „Sommereis“ für Tölz

Von: Melina Staar

Teilen

Eisfrei wie in den vergangenen Jahren wird das Tölzer Eisstadion bis Juli bleiben. Sommereis gibt es nicht. © arp

Ein Camp war schon vorbereitet, die Nachwuchs-Eishockeycracks freuten sich auf Eiszeiten bereits im Juni. Doch die Stadtwerke erteilten dem nun eine Absage. Der Grund sei die aktuelle Lage.

Bad Tölz – Die Vorbereitungen waren schon in vollem Gange, ein Eishockeycamp für die zweite Pfingstferienwoche war geplant, viele hatten schon Plätze gebucht. Jetzt mussten die Organisatoren vom Eisclub aber allen absagen. Denn auch in diesem Jahr wird es kein „Sommereis“ im Tölzer Stadion geben.

Normalerweise wird im Tölzer Stadion die Eisfläche abgetaut, sobald die Saison der Tölzer Löwen beendet ist. Das Eis wird dann im Juli wieder bereitet, um rechtzeitig für die Eishockeyschule von Helmut de Raaf fertig zu sein. In diesem Jahr sollte dies anders sein. „Dieses Jahr hatten wir ein überregionales Pfingstcamp geplant“, sagt Nachwuchs-Coach Klaus Kathan. „Anmelden konnten sich alle, die Lust haben.“ Die Stadtwerke wollten eigentlich auf Wunsch des ECT bereits einen Monat früher Eis bereiten. Nun aber meldet der Stadionbetreiber: Daraus wird nichts. „Die gestiegenen Energiekosten sind der Hauptgrund für die Absage der Stadtwerke Bad Tölz an das ,Sommereis’ im Tölzer Eisstadion“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die relativ kurzfristige Absage sei notwendig, da zum Zeitpunkt der Zusage im Frühherbst 2021 die Kostenentwicklung der Energiepreise so nicht abzusehen gewesen sei. „Der finanzielle Mehraufwand für einen Monat Eiszeit beliefen sich – vor der Preisexplosion im Energiesektor – auf rund 30 000 Euro, bereits ohne laufende Personalkosten kalkuliert. Die derzeitige Preissteigerung ergibt rund 20 Prozent Mehrbelastung, das Ende nach oben ist bekanntermaßen noch offen“, erklärt Stadtwerke-Chef Walter Huber das Dilemma. Außerdem würden nicht ausreichend Buchungen für die Eiszeiten vorliegen.

„Kosten für energieaufwendiges Sommereis werden von allen Bürgern getragen“

„Da die Kosten für das energieaufwendige Sommereis unterm Strich von allen Tölzer Bürgern und unseren Kunden getragen werden müssen, haben wir uns schweren Herzens für eine Absage entschieden.“ Auch sei es in Zeiten des Klimawandels nicht mehr unumstritten, bei 30 Grad Außentemperatur im Eisstadion „winterliche Bodenverhältnisse für eine relativ kleine Gruppierung zu schaffen und andererseits alle Menschen zum Energiesparen und Umweltschutz aufzurufen“, so Huber weiter. Selbstverständlich werde das Eis aber rechtzeitig bereit stehen, damit wie gewohnt die Eishockeyschule von de Raaf im Stadion gastieren kann.

„Für uns ist das natürlich nicht gerade super, aber ich verstehe die Stadtwerke selbstverständlich“, sagt ECT-Präsident Hubert Hörmann. „Man muss das schließlich im Gesamtkontext sehen.“ Klar hätte der ECT die zusätzliche Eiszeit gut gebrauchen können, „aber wenn es nicht geht, dann geht es nicht“.

Eisclub: Hoffnung ruht nun auf dem nächsten Jahr

Die Rückabwicklung für die Anmeldungen zum Pfingstcamp würden bereits laufen. „Die Leute haben auch großteils Verständnis“ Auf andere Eisflächen in der Region auszuweichen sei seitens des Eisclubs nicht geplant. „Das ist für uns als Verein zu teuer“, sagt Hörmann, der nun auf das kommende Jahr hofft. „Ich hoffe, dass die Welt vernünftiger ist nächstes Jahr. Wenn sich alles wieder eingespielt hat, dann sollte das schon funktionieren.“

Der ECT-Nachwuchs wird nun noch bis zum 31. März auf Eis trainieren, sagt Klaus Kathan. Zumindest war das so geplant, bevor die Absage ans „Sommereis“ kam. Ob die Kinder und Jugendlichen nun länger auf Eis trainieren, weil es ja nun nicht bereits im Juni wieder Eis gibt, weiß Kathan noch nicht. Ihm tue es für die Kinder leid. „Es wäre schön gewesen für alle Spieler des ECT und des SC Reichersbeuern.“ Gerade im Hinblick auf die Zukunft, um die Nachwuchs-Ligen halten zu können, sei es wichtig, auch im Sommer auf Eis trainieren zu können.

Nun werde man eben wie in den vergangenen Jahren das übliche Sommertraining abhalten. Und dann im Juli wieder die Schlittschuhe schnüren.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.