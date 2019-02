Zu einem szenischen Liederabend mit Werken von Bert Brecht und Kurt Weill hatten Sängerin Stephanie Krug und Pianistin Sophie Mengele gebeten.

Bad Tölz – „Vor zehn Jahren hätte ich das nicht gemacht“, sagte die Tölzer Sängerin Stephanie Krug über ihren szenischen Liederabend mit Werken von Bert Brecht und Kurt Weill im Tölzer „Eichengrund“. Letzterer ist ein von Johanna Zantl geschaffener Raum für Kultur und Begegnung in ihrem Privatdomizil. Seit einigen Jahren bringt sie dort immer wieder Bestaunenswertes auf die Bühne: Vieles ist Nischenkultur, die anderswo keinen Platz findet. Doch der Andrang ist so groß, dass Zantl schon mal gezwungen ist, Interessierte abzuweisen.

Bert Brecht und der Komponist Kurt Weill hatten sich zur Zeit der Weimarer Republik kongenial ergänzt. Ihre bekannteste Koproduktion ist die „Dreigroschenoper“, ihr gemeinsames Thema das Leid der kleinen Leute und deren Ausbeutung in einer deshalb revolutionär gestimmten Zeit. Im deutschen Nachkriegs-Wirtschaftswunderland hatte man sie ein wenig vergessen. Doch in dem Maße, wie die Politik einen zügellosen Neoliberalismus wieder gewähren lässt und sich die kleinen Leute an den Abgrund gedrängt fühlen, laufen die einen zu den Rechtspopulisten über, die anderen entdecken die Botschaften von Bert Brecht neu.

Müllsäcke, Pappbecher, Besen und Kondome

Stephanie Krug und Sophie Mengele führten Vertonungen Weills von Brecht, Kästner, Feuchtwanger und Magre „szenisch“ auf. Das heißt, es wurde auch geschauspielert. Krug, die äußerst vielseitig begabt ist und neben Bach-Oratorien und Schubert-Liedern auch Hauptpartien in Mozart-Opern gesungen hat, verfügt neben ihrer sehr wandlungsfähigen Stimme und einem ungewöhnlich breiten Repertoire auch über pantomimische Fähigkeiten und eine großartige Bühnenpräsenz.

Mit Utensilien der kleinen Leute – Dienstleute und Huren, Verlierer und Gestrandete – schuf sie auf der Bühne eine schäbige Kneipenatmosphäre und realisierte auf eindringliche Weise deren Nöte: Müllsäcke, Pappbecher, Besen und Kondome ließ sie nur so herumfliegen, und ihre Tochter Helena (17) verkaufte dazu – gleichsam als ironische Geste – Eis am Stiel ans Publikum. Als Deko diente eine Plakatgrafik aus der „Belle Époque“. Die war schon lange vor dem Ersten Weltkrieg, also Jahrzehnte vor Weimar. Aber „schön“ war die natürlich auch nicht – höchstens für die oberen Zehntausend.

Dem Klaviersatz von Kurt Weill fehlt die kompositorische Raffinesse eines Franz Schubert, doch mit seiner grob geschnitzten Unmittelbarkeit und seinem harten Naturalismus wird er den Texten vollauf gerecht. Diesen Grundton traf die Münchner Pianistin Sophie Mengele wunderbar. Bezaubernd auch ihr Solo mit duftig Spätromantischem von Eric Satie.

Viel Applaus der 60 Zuhörer für die zwei Künstlerinnen – doch es gab keine Zugaben: „In der Oper gibt’s die auch nicht“, erklärte Krug.

Wer dieses Konzert versäumt hat, sollte sich den 4. Oktober vormerken: Dann präsentieren sie das Programm nochmals im evangelischen Gemeindehaus in Bad Tölz. RAINER BANNIER





