Im Tölzer Kurhaus: Mehr als nur ein laues Frühlingslüfterl

Frühjahrssingen der Bergwacht

Nach zwei Jahren Pause kehrte am Samstag das Frühjahrssingen der Bergwacht ins Kurhaus zurück – sehr zur Freude des Publikums. Die Akteure boten einen abwechslungsreichen Abend.

Bad Tölz – Einen in den vergangenen zwei Jahren kaum erlebten Zulauf fand das Tölzer Kurhaus am Samstagabend. Der Grund dafür: das Benefiz-Frühjahrssingen der Tölzer Bergwacht. Sowohl 2020 als auch 2021 war es coronabedingt ausgefallen, auch die jeweiligen Verschiebetermine im Herbst waren nicht zustande gekommen. Jetzt aber ging das volksmusikalische Stelldichein in seiner 14. Auflage endlich und ohne Kapazitätsbegrenzungen über die Bühne – zur großen Freude der ehrenamtlichen Bergretter und des zahlreichen Publikums, das den Saal füllte.

Das Frühjahrssingen gehört zu den Aktionen, die mit ihrem Erlös helfen sollen, den dringend notwendigen Neubau der Rettungswache zu finanzieren. Nach jahrelangen Planungen und unerwarteten Verzögerungen sei jetzt das Ziel in Sichtweite, informierte Bereitschaftsleiter Horst Stahl in seiner Begrüßung die Zuhörer, darunter eine Reihe von Ehrengästen.

Als ehrenamtliche Hilfsorganisation habe die Bergwacht keinen Anspruch auf Unterstützung aus Steuergeldern. „Wir sind stolz darauf, dass wir das alleine geschafft haben. Am 16. Juli findet die Eröffnungsfeier unserer neuen Wache in Verbindung mit einem Tag der offenen Tür statt. Da seid ihr alle eingeladen.“ Angesichts der aktuellen unsicheren Situation mit wirtschaftlichen und finanziellen Engpässen habe man wohl das Glück gehabt, gerade noch rechtzeitig das Projekt Rettungswache begonnen und jetzt zu Ende gebracht zu haben.

Reich bestücktes Programm der Sänger und Musikanten

Dieser positiven Ausgangsstimmung schloss sich Stadtpfarrer Peter Demmelmair an: „Freude ist das Schwungrad der Seele“, meinte er in seinem Grußwort. Und als Schwungrad für diesen Abend betätigten sich sodann Sprecher Siegi Götze und die Sänger und Musikanten auf der Bühne mit einem reich bestückten Programm.

„Wann da warme Wind kimmt“, so hatte Götze gleichlautend mit dem Titel eines bekannten Frühjahrslieds die Veranstaltung überschrieben. „Dees passt iatz zwar gor net zum heitign Wetter, aba i bleib trotzdem dabei“, kommentierte der aus Marquartstein kommende Moderator die Differenz zwischen Wunschvorstellung und Realität.

Aus dem großen Fundus an bairischen Liedern über den kalendarisch gerade begonnenen Frühling schöpften in wechselnder Reihenfolge der Sagschneider Dreigesang aus Lenggries/Leger mit drei hervorragend harmonierenden und präzisen Frauenstimmen und die Rimstinger Sänger, die sich vom Chiemsee auf den Weg nach Tölz gemacht hatten. Als Viergesang brachten die Rimstinger ein kraftvolles und nicht minder versiertes Klangbild mit in den bunten Reigen.

Publikum singt den „Alperer“-Jodler

Auch instrumental hatte Organisator Norbert Weinhuber bei der Auswahl der Gruppen für Kontraste gesorgt. Da war die schneidige und temperamentvoll aufspielende Gamseck-Musi aus Mittenwald, die mit diatonischer Ziach, Hackbrett, Ventilposaune, Gitarre und Kontrabass sowie launiger Melodieverteilung gefühlsmäßig mehr als nur ein warmes Frühlingslüfterl aufkommen ließ. Und daneben die Boarische Almmusi mit zwei Zithern und Kontragitarre, die ihre schwierigen Stückl in scheinbar müheloser Spielweise und Betonung aufbereitet und dabei mit dem ihr ganz eigenen milden Zitherklang besticht. Darüber hinaus sorgte die Boarische Almmusi für die perfekte Lied-Begleitung des Sagschneider Dreigesangs, während die Rimstinger Sänger den bewährten Zitherbegleiter Peter Anderl an ihrer Seite hatten. Doch auch beim Publikum fehlte es nicht an musikalischem Talent, wie der gemeinsam gesungene „Alperer“-Jodler zeigte. Erst nach einer Zugabe machten sich die Gäste auf den Heimweg.

(Rosi Bauer)

