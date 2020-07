Im Tölzer Kursaal: Eindringling mit einer Axt

Einen Eindringling gab es im Tölzer Kleinen Kursaal. Der Mann empfing die Polizei mit einer Axt.

Bad Tölz - Wegen einer ganzen Latte von Vergehen ermittelt die Polizei gegen einen 42-jährigen Tölzer. Unter anderem geht es um einen Verstoß gegen das Waffengesetz.

Eindringling im Kursaal hat eine Axt in der Hand

Am Freitag um kurz nach Mitternacht wurde die Polizei informiert, dass sich ein offensichtlich alkoholisierter Mann im Kleinen Kursaal befindet. Dieser habe zuvor schon Mülltonnen umgeworfen. Eine Streifenbesatzung stieß in der Küche des Gebäudes auf den 42-Jährigen. Dieser hielt eine Axt in der Hand, legte sie aber auf Aufforderung der Beamten nieder.

In der Tragetasche hat einen geklauten Beamer

Die Polizei vermutet, dass sich der Mann über eine nicht abgesperrte Tür Zutritt zum Gebäude verschaffte hatte. Er selbst gab an, er habe sich verirrt und habe sich aufwärmen wollen. Mit dabei in einer Tragetasche hatte der 42-Jährige einen Beamer der Marke Viewsonic (Wert zirka 600 Euro). Als die Beamten nachfragten, gab der Tölzer an, dass das Gerät einem Freund gehöre. Tatsächlich zeigte sich aber, dass der Beamer Eigentum der Touristinfo Bad Tölz ist.

Bei der Durchsuchung des Tölzers stößt Polizei auf ein Messer

Bei der Durchsuchung des Eindringlings fanden die Beamten zudem noch ein Einhandmesser, das nicht in der Öffentlichkeit mitgeführt werden darf. Außerdem hatte der Tölzer die Küche in Unordnung gebracht, indem er Flüssigkeiten aus vorgefunden Behältnissen vergoss. Ermittlungen wegen des Verstoßes nach dem Waffengesetz, Hausfriedensbruchs und Diebstahls laufen. va

