Im Tölzer Land: 35 Waffenbesitzer sollen pro Monat kontrolliert werden

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

20 825 Waffen und Waffenteile sind auf Bürger im Landkreis registriert. Das © entstand übrigens 2018. Damals galt nach einer Verschärfung des Waffenrechts eine Amnestieregelung. Wer innerhalb einer Frist seine illegale Waffe abgab, blieb straffrei. Archiv

Über 20 000 Waffen sind im Tölzer Landkreis registriert. Im vergangenen Jahr gab es aufgrund der Pandemie kaum Kontrollen. Das soll 2023 anders werden.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Mehr Waffenkontrollen forderte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann nach der Großrazzia in der Reichsbürgerszene im Dezember, bei der auch diverse Waffen sichergestellt wurden. Zuständig für die Kontrollen sind die Landratsämter. Für sie werde es eine neue Empfehlung geben, wie sie „mit diesem Thema umgehen sollen“, hatte Herrmann angekündigt. Wie aber wird die Sache momentan im Landkreis gehandhabt?

Derzeit sind insgesamt 20 825 Waffen und Waffenteile zwischen Icking und der Jachenau registriert. Auch wenn eine Person natürlich oft mehrere Waffen besitzt, ist der Kreis der zu Kontrollierenden also durchaus groß. „Bürger werden entweder sporadisch herausgesucht oder auf Basis von Hinweisen oder Anhaltspunkten eines Waffenrechtsverstoßes kontrolliert“, erklärt Landratsamts-Sprecherin Marlis Peischer. Hierbei würden dann alle Waffen auf Richtigkeit der Waffendaten, der richtigen Waffenanzahl, auf Ladungszustand und der grundsätzlichen Aufbewahrungsvorschriften überprüft. „Falls Verstöße festgestellt werden, gehen diese direkt an unsere Sachbearbeiter bezüglich der Prüfung eines Widerrufs.“

Monatlich sollen 35 Waffenbesitzer kontrolliert werden

In der Regel seien der Ladungszustand der Waffe oder die Aufbewahrung außerhalb des zugelassenen Sicherheitsbehältnisses Grund von Beanstandungen, erklärt Peischer. Wird bei der Kontrolle ein Verstoß festgestellt, gibt es ein Anhörungsverfahren, in dem sich der Betroffene äußern kann. „Falls der Verdacht nicht ausgeräumt werden kann, wird dem betroffenen Bürger ein Widerruf erteilt. Dieser muss dann seine Waffen an einen Berechtigten im Sinne des Waffengesetzes überlassen oder sie dem Landratsamt zur Vernichtung übergeben.“ Um Letzteres kümmert sich das Landeskriminalamt.

Im vergangenen Jahr gab es bei den Aufbewahrungskontrollen keine Beanstandungen. Das könnte natürlich daran liegen, dass es im Landkreis nur mustergültige Waffenbesitzer gibt. Wahrscheinlicher aber ist die geringe Zahl der Kontrollen der eigentliche Grund dafür. Denn 2022 gab es lediglich fünf davon. Zum einen gehört das Waffenrecht demselben Sachgebiet an wie der Katastrophenschutz. Das heißt, die Mitarbeiter hatten mit der Pandemie und dem Katastrophenfall alle Hände voll zu tun. Zum anderen habe es einige lange Krankheitsausfälle und Mitarbeiterwechsel in dem Sachgebiet gegeben, erklärt Peischer.

Waffe in den Wänden zwischen Dämmungen aufbewahrt

Heuer soll die Zahl der Kontrollen aber wieder deutlich erhöht werden. 3,5 Stellen sind dafür zuständig. Ein neues Konzept sieht vor, dass monatlich mindestens 18 Personen kontrolliert werden, also mindestens fünf pro Sachbearbeiter. „Als Ziel hat sich die Waffenbehörde 35 Waffenbesitzer pro Monat vorgenommen“, so Peischer.

Bei den Kontrollen stoßen die Mitarbeiter durchaus auch mal auf das eine oder andere Ungewöhnliche. „Der kurioseste Fund war bisher, dass ein Waffenbesitzer seine Waffen nicht ordnungsgemäß im Waffenschrank gelagert hat, sondern diese in seinem Haus zum Beispiel in den Wänden oder Decken zwischen den Dämmungen aufbewahrt hat“, sagt Peischer.

Im Erbfall: Informieren, was mit Waffe zu tun ist

Manchmal kommt man auch recht unverhofft in den Besitz einer Waffe – durch Erbschaft. Was ist zu tun, wenn man dafür gar nicht nötige Erlaubnis besitzt? „Bei einem solchen Fall ist dem Landratsamt mitzuteilen, dass ein Waffenerbfall vorliegt“, sagt Peischer. Dann würden die verschiedenen Möglichkeiten besprochen. Auch ohne die nötigen Dokumente könne jemand, „soweit er vom Nachlassgericht als Erbe benannt wird, die Waffe mit dem Bedürfnisgrund Erbe übernehmen“ – beispielsweise wenn man sich von dem Stück aus nostalgischen Gründen einfach nicht trennen möchte. Voraussetzung dafür sei allerdings, dass die Waffe mit einem sogenannten Blockiersystem ausgestattet wird. Dieses verhindert das Laden und Abfeuern. Einfach als Dekoelement über den Kamin hängen, darf man sich das Ding dann trotzdem nicht. „Die Waffe muss anschließend ordnungsgemäß in einem Sicherheitsbehältnis aufbewahrt werden“, so Peischer. Wer eine Waffe erbt und sie nicht behalten möchte, könne sie dem Landratsamt zur Vernichtung überlassen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.