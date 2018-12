Verstörendes Weihnachtsspiel von Carl Orff

Der Tölzer Sprecher Klaus Wittmann beendete seinen Orff-Zyklus mit dem „Weihnachtsspiel“ im Tölzer Marionettentheater.

Bad Tölz – Mit dem „Weihnachtsspiel“ von Carl Orff hat Sprecher Klaus Wittmann am Wochenende im Tölzer Marionettentheater seinen viel beachteten Alleingang durch das vierteilige „Bairische Welttheater“ des Komponisten und Autors abgeschlossen. Nach dem Osterspiel, „Astutuli“ und der „Bernauerin“ hatte auch dieses Stück etwas Verstörendes: Orffs Weihnachtsspiel ist frei von jeder süßlichen Christkindl-Romantik und führt in die Welt bösartigen Hexenspuks und satanischer Rituale.

Die „stille Nacht“ des christlichen Weihnachtsfestes wird nur drei Tage nach der Wintersonnenwende gefeiert, die in der heidnischen Vorstellungswelt für die Menschen eine ähnlich fundamentale Bedeutung hatte. Beim Stall von Bethlehem lässt Carl Orff in einer Nacht rabenschwarzer Finsternis und unheimlicher Geräusche, inmitten eines lebensfeindlichen Schneesturms buchstäblich die Hexen los, die mit ihrem böswilligen Schadenszauber bereits auf die Geschehnisse von Karfreitag weisen: „Das Kind kommt uns nicht aus, lasst es nur groß werden… Die Menschen müsst’s verführen, in die Menschen fahren und sie willfährig machen… Die bringen jeden ans Kreuz, alles hat seine Zeit.”

Weihnachten und Hexenspuk, Frohbotschaft und Vernichtung – das wird so manchen Freund christlicher, altbairischer Weihnachtstraditionen vor den Kopf stoßen. Doch sind sich Gut und Böse, Glaube und Dämonenwahn wirklich so fremd? Man denke nur an an die von der weltlichen Obrigkeit zusammen mit maßgeblichen kirchlichen Kräften organisierte Hexenverfolgung, an ihre Folterungen und Hinrichtungen auf dem Scheiterhaufen, denen zehntausende unschuldige Menschen zum Opfer gefallen sind.

Hochkonzentriert und virtuos begeistert Klaus Wittmann sein Publikum mit dem im altbairischen Dialekt mit altgriechischen und lateinischen Versatzstücken verfassten Einmann-Sprechstück. Dessen Sprachmelodie, artistische Sprachfiguren und Silbenrepetitionen, die einem abgehackten musikalischen Stakkato ähneln, bewältigt er mit seinem facettenreichen Ausdruck ebenso souverän wie die vielen unterschiedlichen Farben des Librettos: den Dialog der Hirten, die drei Könige bei ihrer Suche nach dem göttlichen Kind, das vom Viehstall ausgehende warme Licht, das Bild von einem nackten, toten Jesus.

„Wir wollen das jetzt auch wagen“, sagt Musikschulleiter Harald Roßberger, der im Publikum sitzt: Gemeinsam mit Klaus Wittmann wird die Tölzer Musikschule am zweiten Adventssonntag im kommenden Jahr die Orff’sche Bühnenfassung dieses Weihnachtsspiels mit Darstellern, Chor und (Schlagzeug)-Orchester auf die Kurhausbühne bringen – anstelle des bislang üblichen Adventssingens. In seiner verstörenden Schroffheit und Härte wird das Werk „vermutlich nicht allen gefallen“, glaubt Roßberger. „Aber jetzt trauen wir uns das zu aufgrund unserer bisherigen großartigen Zusammenarbeit zu.“ rbe