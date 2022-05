Im Tölzer Taubenloch: Frau steckt in Babyschaukel fest

Von: Melina Staar

Teilen

Aus einer Babyschaukel musste eine Frau in Bad Tölz befreit werden. © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Einen nicht alltäglichen Einsatz hatte die Tölzer Feuerwehr am Wochenende. Sie musste eine Frau aus einer misslichen Lage befreien: Sie steckte in einer Babyschaukel fest.

Bad Tölz - Einen sehr kuriosen Einsatz hatte die Tölzer Feuerwehr am Wochenende. „Es gibt nichts, was es nicht gibt“, heißt es im Einsatzbericht. Demnach wurden die Helfer am Samstag kurz nach 21.30 Uhr ins Taubenloch gerufen: „Technische Hilfeleistung“ hieß es von der Leitstelle. Es sei eine erwachsene Frau in einer Babyschaukel eingeklemmt. Das bestätigte sich vor Ort kurz darauf. Tatsächlich war eine Frau am dortigen Spielplatz in eine Schaukel für Kleinkinder geklettert, war stecken geblieben und konnte sich nicht mehr aus ihrer misslichen Lage befreien. Mit ein paar Handgriffen zerlegte die Feuerwehr den Schaukelsitz so weit, dass die Frau frei kam. Die Schaukel wurde danach wieder zusammengebaut und nahm keinen Schaden. Die Frau wurde - so die Feuerwehr - dem Rettungsdienst übergeben.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.