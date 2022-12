Im Turm der Tölzer Stadtpfarrkirche: Das Stüberl, das kaum jemand kennt

Von: Patrick Staar

Im Turmwächterstüberl in der Tölzer Stadtpfarrkirche brennt wieder Licht – so wie früher. In Zeiten der Energiekrise allerdings nur vom 1. Advent bis zum Dreikönigstag. © P. staar

Zur Einstimmung auf Weihnachten laden wir zum Adventsfensterln ein. Bis Heiligabend öffnen sich Fenster, hinter denen sich Geschichten verbergen. Heute geht es um die nachts beleuchteten Fenster des ehemaligen Turmwächterstüberls in der Tölzer Stadtpfarrkirche.

Bad Tölz – Das Türmwächterstüberl in der Tölzer Stadtpfarrkirche haben nur ganz wenige Menschen jemals betreten. Der Zutritt ist Besuchern nicht gestattet. Und das aus gutem Grund. Der Aufstieg ist abenteuerlich. Wer die Erlaubnis hat, geht erst mal auf steinernen und gusseisernen Wendeltreppen aufwärts. Dann wird’s spannend. Neben den Glocken ist kaum Platz, erst recht nicht, wenn sie schwingen. Und so können Besucher diesen Bereich nur mit Hilfe von Metallleitern erklimmen. Nun muss man nur noch eine Falltür hochklappen, und schon steht man in dem Raum, in dem die Turmwächter bis 1937 ihren Dienst taten.

Wenn die Glocken läuten, bekommen selbst Hartgesottene ein mulmiges Gefühl im Magen

Einer der wenigen, die diesen Raum gut kennen, ist Claus Janßen. „Schwindelfrei sollte man dort oben schon sein“, sagt der Vorsitzende des Historischen Vereins. Wenn die Glocken läuten, bekommen selbst Hartgesottene ein mulmiges Gefühl im Magen. Es ist nicht ohrenbetäubend laut, aber der ganze Kirchturm schwingt hin und her wie Schilf im Wind. „Das muss so sein“, betont Janßen. „Wenn der Turm nicht schwingen würde, würde er abbrechen.“ Er selbst habe dabei kein mulmiges Gefühl, „denn ich bin es ja gewohnt“.

Der Türmer sollte Brände frühzeitig entdecken

Das Turmwächterstüberl ist heute schmucklos gestaltet. Nichts erinnert mehr an seine frühere Bedeutung. Der Betonboden wurde vor einiger Zeit eingezogen, um den Turm zu stabilisieren. Das einzige Inventar sind Schalter, mit denen an Fronleichnam die Glocken gesteuert werden. Und zwei LED-Schweinwerfer, die sich fernsteuern lassen.

Laut Claus Janßen gab es ab dem 16. Jahrhundert Turmwächter in Bad Tölz. Ihre Aufgabe und ihren Alltag beschreibt Christoph Schnitzer in dem Buch „Die Tölzer Stadtpfarrkirche“, das unter anderem in der Geschäftsstelle des Tölzer Kurier erhältlich ist: „Vor allem in der Nacht war es Aufgabe des Türmers, Feuer möglichst noch im Entstehen zu entdecken und zu melden. Dies geschah, indem er an der Seite des Turms, wo er das Feuer gesehen hatte, ein rotes Laternenlicht hinaushängte und dem Gassenwächter mit dem Glöckchen ein Zeichen gab. Während der Gassenwächter zum Brandort eilte und Hausbewohner, Nachbarschaft und die am nächsten wohnenden Zimmerer und Maurer als erste Brandbekämpfer alarmierte, hatte der Türmer die Situation im Auge zu behalten. War das Feuer im Ortsbereich ausgebrochen, musste er die große Glocke läuten. Brannte es am Lande, hatte er, so die Feuerordnung, „mit der kleinen Glocke den Feuerlärm anzuschlagen“. Der Mesner übernahm dann das eigentliche Feuergeläut.“

Damit der Wächter nicht einschlief, gab es kein Sofa

So lange es Türmer in Tölz gab, seien sie umstritten gewesen, schreibt Schnitzer weiter. Im Stadtarchiv gebe es zahlreiche Beschwerden über ihre vermeintliche Nachlässigkeit und Unaufmerksamkeit. Anhand einer „Streifbandkontrollvorrichtung“ habe die Polizei täglich überprüfen können, ob der zuständige Türmer alle Viertelstunde, wie vorgeschrieben, nach jeder Himmelsrichtung Ausschau gehalten hatte. Damit der Wächter nicht einschlief, habe es in der Stube kein Sofa, sondern nur Tisch, Stuhl und einen Kanonenofen zum Heizen gegeben. Mit dem Einbau moderner Feuermeldeanlagen im Rathaus wurden die Turmwächter am 1. Oktober 1937 abgeschafft.

Josef Schöffmann war der letzte Tölzer Türmer: In der Hand hält er eine Stechuhr, mit der er jeden Kontrollgang dokumentieren musste. © Stadtarchiv

Bei der Sprengung der Isarbrücke ging auch dieses Fenster zu Bruch

Als am 1. Mai 1945, kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs, die Isarbrücke gesprengt wurde, gingen durch Explosion und die Druckwelle Tausende Fenster zu Bruch. So auch im Turmwächterstüberl. Damals habe man keine weißen Scheiben kaufen können, erläutert Janßen. Daher wurden orangefarbene Fenster eingesetzt. Somit gibt es für die aktuelle Beleuchtung der Stadtpfarrkirche ein historisches Vorbild.

Seit Beginn der Energiekrise blieben die LED-Leuchten jedoch ausgeschaltet. Nun scheint das Licht für einige Wochen wieder, und zwar vom Ersten Advent bis zum Dreikönigstag. Ganz so wie früher.

