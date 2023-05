Im Wald bei Bad Tölz: Auf dem Totholz tobt das Leben

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Die Höhle, die an dieser Rotbuche durch Fäulnis entstanden ist, dient als Lebensraum. © Necker

Der 22. Mai ist der Tag der Artenvielfalt. Besonders groß ist die an Stellen, an denen man sie auf den ersten Blick gar nicht vermuten würde. Die Rede ist von Totholz. Anders als der Name vermuten lässt, tobt dort das Leben. Ein Besuch mit Revierleiterin Elisabeth Necker bei Biotop-Bäumen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Ein weißer Kreis ist auf die Rinde gemalt, in der Mitte hängt ein kleines Metallschild mit einer Zahl. So sind die Biotop-Bäume auf der Waldfläche nahe dem Tölzer Stausee gekennzeichnet. Anhand der Nummer kann Revierleiterin Elisabeth Necker in einem Kataster nachschauen, welche Besonderheiten das Totholz an dieser Stelle aufweist. Ausgesucht wurden die Bäume gemeinsam mit dem Waldbesitzer. Der bekommt für jeden davon einen kleinen Betrag aus dem Vertragsnaturschutzprogramm. „Das ist ein nettes Zuckerl“, sagt Necker. Allerdings nehmen es bislang die wenigsten Waldbauern in Anspruch, das Interesse steige aber in den letzten Jahren – „erfreulicherweise“. Viele wissen aber ohnehin um die Bedeutung des Totholzes und lassen Biotop-Bäume daher stehen. „Abgestorbenes Holz ist ein unverzichtbarer Bestandteil des Waldökosystems“, sagt Necker und fordert: „Mut zur Unordnung.“

Denn dafür sorgt Totholz: Da liegen Zweige auf dem Boden, dazwischen ein dickerer Ast oder auch mal ein umgefallener Baum. Am wertvollsten sei aber stehendes Totholz, „weil der Zersetzungsprozess sehr lange dauert“, sagt Necker. Einige dieser Biotop-Bäume gibt es auf der Fläche. An manchen sind nur Äste abgestorben. In einem hat sich im Wurzelbereich eine Wassertasche gebildet, in einem anderen ein Spalt, in dem sich Mulm findet. Er erinnert von der Konsistenz her an Schnupftabak und besteht aus zersetzten Holz- und Pflanzenresten, Ausscheidungen und unterschiedlichen Stoffwechselprodukten von Bakterien, Pilzen und Insekten. Mulmhöhlen sind besonders wertvolle Lebensräume. Viele verschiedene Tierarten finden dort Unterschlupf, Nahrung oder einen Nistplatz. „Dieses Spaltenquartier könnte beispielsweise auch als Schlaf- oder Wochenstube für eine Fledermaus dienen“, sagt Necker.

Ein besonders lebendiger Totholzbaum steht ein Stück weiter. Die Krone ist längst abgebrochen. Entlang des Stamms wachsen Flechten und Moose, dazwischen gibt es dicke Pilzkonsolen. „Das ist Zunderschwamm“, erklärt Necker. Die Konsolen sehen aus wie kleine Vordächer – und genau so werden sie auch genutzt: „Spechte mögen gerne ein Vordach. Bis ganz hinunter gibt es eine Höhle nach der anderen.“ Spechte sind übrigens die einzigen Vögel, die Höhlen in den Bäumen anlegen können, schaffen auf diese Weise aber auch Wohnraum für andere. „Viele freuen sich über die Höhlen – beispielsweise Hohltauben, Käuze, Mäuse, Marder, Fledermäuse und wahnsinnig viele Insekten.“

Dieser abgestorbene Baum dient Baumpilzen als Lebensgrundlage. © Necker

Apropos Insekten: Sie lieben Totholz. Das gilt vor allem für Käfer: „1400 der 5000 Käferarten in Deutschland hängen am Totholz“, sagt Necker. Einige davon sind „tolle Erscheinungen“ – wie der blaue Alpenbock. Er ist allerdings auch recht wählerisch. „Er braucht abgestorbenes besonntes Buchen-Totholz. Da legt er seine Eier rein. Die Larven entwickeln sich über Jahre. Dann schlüpft der Käfer. Sein Leben dauert aber nur zwischen zehn Tagen und wenigen Wochen“, erklärt die Revierleiterin.

Anhand von solchen Beispielen erklären Necker und ihre Kollegen vom Holzkirchner Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Waldbesitzern auch immer wieder, warum es sinnvoll ist, weniger „wertvolle“ Bäume stehen zu lassen und etwas Unordnung zuzulassen. „Oft sagt ja der Nachbar: Da gehört aufgeräumt. Und so lange der Waldbesitzer nicht weiß, wofür die Unordnung gut ist, hat er keine guten Argumente, das zu verteidigen.“ Deshalb erzählt sie gerne vom Alpenbock und davon, was der „unheimlich hübsche Käfer“ braucht. „Als ich einem Waldbesitzer einen Baum gezeigt habe, der für den Alpenbock interessant wäre, hat er gesagt: ,Den hätte ich jetzt umgeschnitten für Hackschnitzel. Aber wenn ich weiß, dass der Käfer da wohnt, lass ich ihn natürlich stehen.‘“ Auf der weiteren Tour sei der Mann dann immer wieder an Bäumen stehen geblieben „und hat gesagt: ,Der würde dem Alpenbock auch gefallen, oder?‘ Er war Feuer und Flamme“, sagt Necker und lächelt.

Dieser Bergahorn ist hohl - und ist dennoch dicht mit Moos und Farn bewachsen. © Necker

Vor den Käfern kommen aber in der Regel Bakterien und Pilze. „Denn die allerwenigsten Organismen können unbeschädigtes Holz zersetzen“, sagt Necker. „Erst wenn ein bestimmter Fäulegrad erreicht ist, kommt die große Gruppe hinterher, die Totholz als Lebens- oder Brutraum braucht.“

Im Bergwald, vor allem auf kargen, vollbesonnten Flächen, spendet Totholz noch auf andere Art und Weise Leben. „Moderholz ist ein Riesenfaktor bei der Verjüngung, weil es Feuchtigkeit speichert.“ Nicht selten sieht man daher, dass sich auf einem liegenden Stamm kleine Pflänzchen angesiedelt haben. Wird eines davon später wirklich zu einem respektablen Baum, kann man die schwierigen Anfangsjahre oft noch erkennen. Der Baum sieht aus, als würde er auf Stelzen stehen, weil er die Wurzeln eben um das Moderholz herum entwickeln musste, das nun aber verschwunden ist.

Der rotrandige Baumschwamm wächst an dieser Fichte. © Necker

Je unwegsamer und entlegener das Gelände, desto besser ist das Totholzvorkommen in den Wäldern. „In bewirtschaftbaren Lagen ist lange vieles von diesen Strukturen verloren gegangen. Obwohl sich die wirtschaftlich interessanten Bäume und Biotop-Bäume eigentlich keine Konkurrenz machen.“ Man neige aber dazu, „vom schlechten Ende her Holz zu ernten – und da verschwinden die ökologisch wertvollen Bäume als erstes, weil an sie weniger Wert hinwächst.“ Hier gebe es aber mittlerweile neue Ansätze. „Früher hat man oft das rausgehauen, was unerwünscht war“, erklärt Necker. „Jetzt sucht man sich alle sechs bis acht Meter einen Zukunftsbaum, bei dem Wertzuwachs zu erwarten ist.“ Dann schaut man, ob es dem Baum gut geht, schneidet vielleicht ein, zwei andere um, damit er Platz hat und geht einige Meter weiter zum nächsten Zukunftsbaum. „Was dazwischen ist, interessiert nicht. Dadurch bleibt mehr ,schlechtes‘ Holz auf der Fläche.“ Das schafft mehr Lebensräume. „Aufräumen“ müsse man nur, wenn der Borkenkäfer frisch in der Fläche ist, um seine Ausbreitung zu verhindern. „In den meisten Fällen, ist der Käfer seit Jahren weg. Da steht nur noch der nackte Baum, der für den Käfer überhaupt nicht interessant ist.“

Totholz schafft übrigens nicht nur an Land Lebensraum, sondern auch im Wasser. Dort bildet es beispielsweise Unterstände für Fische – ein ideales Versteck und eine perfekte Kinderstube.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.