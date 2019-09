Immer auf der Suche: So läuft die Schwammerl-Saison 2019

Die Schwammerl-Saison hat begonnen. Das feuchte Wetter und die milden Temperaturen der vergangenen Wochen waren für Pilze besonders günstig. Generell, sagen Experten, gehen die Bestände aber zurück.

Bad Tölz-Wolfratshausen – „Normalerweise gibt es im September die meisten Pilze. Die vergangenen Jahre haben aber gezeigt, dass sich der Oktober immer mehr als der ertragreichste Monat erweist“, sagt Pilzexperte Edmund Garnweidner, der regelmäßig geführte Wanderungen im Loisachtal anbietet. Der ehemalige Vorsitzende der Pilzberatungsstelle in München stellt fest, dass vor allem Umwelteinflüsse für den Rückgang von Pilzen verantwortlich sind. „In erster Linie führt die ganzjährige Trockenheit zu ungünstigen Bedingungen. Auch die vereinzelten Regengüsse der vergangenen Tage gleichen das nicht aus.“

Aber auch die Landwirtschaft sorge durch die massive Anreicherung des Bodens mit dem Düngemittel Ammoniumnitrat für eine erhebliche Veränderung der Pilzbestände, ist Garnweidner überzeugt. Einfluss hat laut dem Experten auch die Forstwirtschaft: Schwere Maschinen, die nicht waldschonend arbeiten und Schneisen, die in den Wald geschlagen werden, würden Pilzen den Lebensraum nehmen.

Dass die Bestände schrumpfen, sieht Sabrina Eimansberger eher nicht. Die Wackersbergerin geht von Kindheit an zum Schwammerlsuchen. „Letztes Jahr war das beste Jahr, das ich je erlebt habe“, sagt die 18-Jährige. Sie und ihr Vater tun aber auch alles dafür, dass die Schwammerl im nächsten Jahr wieder kommen. „Die Reste müssen abgedeckt werden“, erklärt die Wackersbergerin. Die beiden legen daher Waldboden über die Pilzreste, damit diese nicht austrocknen. Die besten Plätze werden in Eimansbergers Familie seit Generationen weitergegeben: „Schon mein Opa sammelte dort“, sagt die 18-Jährige. Verraten werden die Fundorte selbstverständlich nicht.

Auch Sepp Loipolder (55) aus Hechenberg geht seit frühester Kindheit zum Schwammerl-Suchen. „Das Sammeln ist eine Sucht. Ich muss einfach ins Holz raus“, sagt er. Seine Prognose für heuer fällt allerdings nicht besonders positiv aus. Seit 2012 sei die Schwammerl-Situation nicht mehr so gut.

Sind die Sammler selbst dafür verantwortlich, dass der Pilzbestand stabil bleibt? Nein, sagt Garnweidner. Die Sammler müssen sich nach Ansicht des Pilzexperten nicht darum sorgen, zu viel aus dem Wald zu holen. Die Zwei-Kilogramm-Grenze, die es in Österreich für Pilzsuchende gibt, hält er für absurd. „Die Pilze werden dadurch nicht geschützt.“ Er hält sich lieber an die bayerische Verfassung, derzufolge sich jeder eine Menge in ortsüblichem Umfang aneignen darf.

Wer übrigens unsicher ist bei der Pilzbestimmung, kann die Beratungsstelle in München (Rathaus, Marienplatz) unter der Telefonnummer 089/22 23 24 anrufen. Sie ist montags von 10 bis 13 Uhr und von 16.30 bis 18 Uhr geöffnet. (Anton Böhm)

