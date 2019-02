Immer mehr scheitern an der Führerscheinprüfung: So erklären es sich die Fahrlehrer

Viele junge Leute nehmen die Führerscheinprüfung nicht ernst genug - und um die Folgekosten machen sie sich auch keine Sorgen. So erklären sich Fahrlehrer aus dem südlichen Landkreis, dass immer mehr Menschen durchfallen.

Bad Tölz-Wolfratshausen–Das Kraftfahrt-Bundesamt schlägt Alarm: Immer mehr Menschen fallen durch die Führerschein-Prüfung. Von etwa 39 Prozent in der Theorieprüfung ist die Rede, in der Praxis seien es immerhin 32 Prozent, die den Anforderungen nicht genügen. Fahrlehrer im südlichen Landkreis können diesen Trend bestätigen.

„Die Durchfallerquote in der Theorie ist tatsächlich ziemlich gestiegen“, sagt Willi Meier von der Fahrschule Meier in Bad Tölz. Der Stoff sei in den vergangenen Jahren komplexer geworden, die Fragen rhetorisch anspruchsvoller. „Man muss nicht nur das Thema kennen, sondern auch die Frage verstehen.“ Mit dem Migrationshintergrund vieler Kandidaten hätten die Verständnisprobleme aber nichts zu tun, so Meier. Denn die Prüfung kann in immerhin 13 Sprachen absolviert werden. Angeboten wird unter anderem Hocharabisch. Meiers Beobachtung: „Migranten fallen sogar weniger durch, weil die sich viel mehr reinhängen.“

Wer in der Theorie durchfällt, hat in der Regel einfach viel zu wenig gelernt: Dieser Meinung sind auch die Fahrlehrer Claus Galli, Inhaber der Tölzer Fahrschule Spohr, und Wolfgang Gritzuhn aus Lenggries, der außerdem Kreisvorsitzender des Fahrlehrerverbands im Landkreis ist. Es fehle oft am Engagement der Prüflinge. Auch die Kritikfähigkeit und die Belastbarkeit hätten nachgelassen. „Viele nehmen es nicht ernst genug, und zahlen müssen sie es meist auch nicht selbst. Zudem hat Durchfallen keine Konsequenzen mehr. Man kann die Prüfung beliebig oft wiederholen“, sagt Meier, der seinen Beruf seit 30 Jahren ausübt.

„Geht nicht in die Führerscheinprüfung, bevor Ihr nicht richtig fahren könnt“

Die praktische Prüfung muss allerdings spätestens ein Jahr nach der theoretischen bestanden werden, sonst verliert diese ihre Gültigkeit. Während es beim Theorietest hauptsächlich auf den eigenen Fleiß ankommt, haben Fahrlehrer bei der praktischen Prüfung mehr Möglichkeiten, die Sache zu einem guten Ende zu bringen. „Ich sag’ immer: Geht nicht in die Prüfung, bevor ihr nicht vernünftig Auto fahren könnt“, rät Claus Galli, Fahrlehrer seit 25 Jahren. Der Verkehr – und damit die Anforderungen an die Fahranfänger – „wird von Jahr zu Jahr mehr“. In seiner Fahrschule gebe es jedoch nur wenige, die die praktische Prüfung wiederholen müssten, so Galli. Er könne als Lehrer schon überblicken, ab wann die Prüfungsfahrt sinnvoll ist.

Lesen Sie auch: Verlorenes Smartphone: Besitzer telefoniert mit Finderin - doch sie schlägt sein Angebot aus

„Schwierige Fahrschüler brauchen eben auch eine gewisse Anzahl von Stunden“, erklärt auch Gritzuhn. Wer „am Limit“ zur Prüfung gehe, der könne Nervosität eben nicht mit Routine abfedern. Hier wiederum hätten Führerscheinkandidaten mit Migrationshintergrund öfter Probleme: „Wie soll ich jemandem das Fahren beibringen, der kaum versteht, was ich sage?“, fragt Meier. Hinzu komme, dass viele in ihrer Heimat bereits Auto gefahren seien – und sich dies dort oft völlig anders gestalte als hierzulande. „Weiße Linien sind für viele böhmische Dörfer.“

Viele junge Leute sähen einen Führerschein zudem nicht mehr als die „große Freiheit“, und seien dementsprechend wenig motiviert. Aber dass jemand dreimal oder öfter durchfällt, komme trotzdem sehr selten vor, sagen die Fahrlehrer. Meistens klappt es spätestens beim zweiten Mal.

Lesen Sie auch: Neun Mädels lassen es krachen - Junggesellinnen-Abschied auf Berghütte nimmt böses Ende

Mit den Entscheidungen der Führerschein-Prüfer gehen sie übrigens konform. Komme von der Rückbank ein „Nicht bestanden“, habe das immer seinen Grund. Danach beginne die Analyse: Woran lag es? An der Nervosität? Was muss weiter geübt werden? „Jeder ist aufgeregt, aber manche haben einfach größere Prüfungsangst als andere“, so Meiers Erfahrung.

Durch die praktische Fahrprüfung zu rasseln, ist übrigens ein teures Vergnügen: Pro Prüfung ist die TÜV-Gebühr von gut 90 Euro fällig, dazu kommt der Tarif der Fahrschule von im Schnitt 130 Euro. Außerdem werden zusätzliche Fahrstunden nötig – finanziell kein Pappenstiel. „Zeit nehmen, genug lernen, auf die Prüfungsempfehlung des Fahrlehrers achten“, so lauten die schlichten, aber wirkungsvollen Tipps der Profis.

Lesen Sie auch: Arzbacher Faschingszug: „Mit so vielen Besuchern hatte keiner gerechnet“

Wie behalten die eigentlich die Nerven, wenn’s in den Fahrstunden mal wieder holprig läuft? „Augen zu und durch“, scherzt Claus Galli. Oder zumindest mal kurz aussteigen und Luft holen.

Ines Gokus