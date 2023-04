Den Boden unter den Füßen verloren: Bernhard Redel über seine Schicksalsschläge

Von: Felicitas Bogner

„Warum schlägt der Blitz immer an der gleichen Stelle ein?“ Bernhard Redel, Inhaber von „Hut und Tracht“ Ein eingespieltes Team – privat und beruflich: Regina und Bernhard Redel. Seit 2016 betreiben sie das Trachtengeschäft „Hut und Tracht“ auch in Bad Tölz. © privat

Bernhard Redel ist vielen als gut gelaunter Trachten-Experte bekannt. Hinter der Fassade bröckelt sein nach außen sorgenfrei wirkendes Image. In BR „Lebenslinien“ spricht er über seinen schicksalshaften Weg und Tabuthemen.

Bad Tölz – In der Tölzer Altstadt ist er ein bekanntes Gesicht. Große Statur, blonde Haare, Vollbart. Meistens ist er in Lederhosen unterwegs. Kein Wunder: Bernhard Redel und seine Frau Regina sind Inhaber von „Hut und Tracht“ in der Marktstraße. Seit sieben Jahren gibt es die Filiale des 2007 gegründeten Familienunternehmens. Nun hat der Bayerische Rundfunk (BR) eine Folge „Lebenslinien“ über Redel produziert.

Dabei dreht sich aber nicht alles um die Leidenschaft des Ehepaars: das bayerische Trachteng’wand. Hauptaugenmerk des Films ist Bernhard Redels schicksalhafter Weg. Man merkt dem 47-Jährigen mit seiner fröhlichen Ausstrahlung nicht sofort an, was hinter der urig-bayerischen Fassade schlummert. Doch eine Frage beschäftigt ihn beinahe Zeit seines Lebens: „Warum schlägt der Blitz immer an der gleichen Stelle ein? “, meint er kopfschüttelnd. Der Film über seinen steinigen Weg „Mich haut eigentlich nix um“ läuft am Montag im BR.

Trachtengeschäftinhaber Bernhard Redel in „BR Lebenslinien“

„Die Aufregung wird jetzt immer größer“, gesteht Redel. Immerhin zeigt der Film viel Privates und auch verletzliche Seiten des nach außen stark wirkenden Geschäftsmannes. Denn ein Bruder verunglückte 1979 mit 20 Jahren bei einem Verkehrsunfall. 1993 nahm sich ein anderer seiner Brüder mit 24 Jahren das Leben. Der Vater konnte die Verluste nicht überwinden und beging sechs Jahre später Suizid. „Es hat mir immer wieder den Boden unter den Füßen weggerissen“, sagt Redel. Lange Zeit stecke er alles weg, funktionierte einfach. Er machte eine Schreinerlehre, legte den Holztechniker drauf und wurde dafür mit einem Staatspreis ausgezeichnet. Parallel gründete Redel eine Familie und baute für diese ein Haus. „Mich kannte jeder im Ort als Musikant und Trachtler, ich war für die meisten immer der gut gelaunte Typ zum Zusammensitzen“, beschreibt der Protagonist sich selbst.

Mit seiner Ehefrau und Mutter der gemeinsamen Kinder, Magdalena (19), Bernhard (20) und Simon (23), eröffnete er bei sich zuhause in Westerham (Landkreis Rosenheim) das Trachtenhaus „Da Rädl“ in einer umgebauten Garage. Schnell stellte sich Erfolg ein und das Duo expandierte. „Da war meine Frau die treibende Kraft“, gesteht Redel. Mit Erfolg. Der Trachtenausstatter wurde immer größer, immer bekannter. Schon bald wagten beide den Sprung in die komplette Selbstständigkeit. „Die Regina ist ein Naturtalent. Noch dazu hat sie das Ganze so selbstbewusst angehen können. Ich war immer eher der ängstliche Typ und auf mehr Sicherheit aus.“ 2009 eröffnen sie ihr Geschäft „Hut und Tracht“ in Reginas Heimatort Holzkirchen. 2016 kam dann das Angebot, ein Trachtengeschäft in Tölz zu übernehmen. „Ich hab’ erst gezögert, aber die Regina war Feuer und Flamme“, berichtet Redel. „Mit Herzblut und Liebe haben wir das renovierungsbedürftige Geschäft zu einem Schmuckstück gemacht“, meint er stolz.

Bernhard Redel kämpft mit schweren Depressionen

Während das Geschäft wächst, nach außen alles sorgenfrei wirkt, trifft die Familie erneut ein Schicksalsschlag. Der älteste Sohn erkrankt schwer. Diesmal wird es länger dunkel um Bernhard Redel. „Da bin ich dann in ein tiefes Loch gefallen“ Er rutscht in eine Depression. Eine Krankheit, die zwar viele Menschen betrifft, bei der laut dem Westerhamer aber nicht überall verständnisvoll mit Betroffenen umgegangen wird. Eigentlich wollte Redel mit seiner Geschichte nie an die Öffentlichkeit gehen. „Das sind Themen, über die man nicht gerne spricht. Früher wurde man belächelt, wenn man gesagt hat, dass man depressiv ist.“ Und generell: „Über Gefühle hat man bei uns früher nicht gesprochen.“

Redel für mehr Toleranz gegenüber psychisch Kranker

Doch wie vieles in dem Leben des 47-Jährigen kam das BR Format zu ihm. „Wir hatten zum Fernsehen Kontakte, da wir 2019 bei der Sendung ,Mein Job, Dein Job’ mitgemacht haben.“ In welche Tiefe es bei „Lebenslinien“ gehen sollte, hätte er sich nicht erträumt. „Ich musste lange überlegen, ob ich mich wirklich im TV privat präsentieren will. Aber dann habe ich es auch als Chance gesehen, mich so zeigen zu dürfen, wie ich bin.“

Dazu hat er viel gegeben. Die Dreharbeiten waren kräftezehrend. „Nach so einem Tag ist man echt platt. Aber es war ein tolles Team, anders hätte es auch sicher nicht geklappt bei so intimen Themen.“ Als Kulisse dienten auch die Marktstraße und die Tölzer Filiale. Zehn Tage habe das Team um die Regisseurin Angelika Vogel im Mai und Juni 2022 Aufnahmen gemacht. Nun, ein knappes Jahr später, ist es soweit und der 45-Minüter ist fertig. „Wir werden den Film im engen Familien- und Freundeskreis gemeinsam ansehen“, verrät der 47-Jährige. „Aktuell werde ich jeden Tag vor der Ausstrahlung ein Stück aufgeregter.“ Nun hofft er, mit seiner Offenheit über die Tabuthemen Depression und Suizid einen Beitrag zur Akzeptanz psychischer Krankheiten leisten zu können. „Wenn ich das schaffe, war es jede Nervosität und jeden anstrengenden Drehtag wert.“

Ausstrahlung

Der Film läuft am Montag, 24. April, um 22 Uhr im BR und ist ab sofort in der Mediathek einzusehen.

