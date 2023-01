Impf-Unterlagen sichten statt Kontakte nachverfolgen: Die Aufgaben des „Contact-Tracing-Teams“

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Die Mitarbeitenden des Tölzer Contact-Tracing-Teams verteilten sich zu Hochzeiten über Räume in der „Schnecke“ und im Keller des Landratsamts. © arp/Archiv

Dem „Contact-Tracing-Team“ des Landkreises gehören immer noch 18 Mitarbeitende an, ihre Aufgaben ändern sich - vor allem seit fast alle Corona-Beschränkungen gefallen sind.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die sogenannten Contact-Tracing-Teams in allen Landkreisen waren eine wichtige Säule in der Pandemie-Bekämpfung. Die zu Hochzeiten dafür extra angestellten rund 70 bis 80 Mitarbeiter am Tölzer Gesundheitsamt hielten Kontakt zu den Infizierten, klärten sie über Isolationsregeln auf, fragten aber auch nach dem Verlauf der Corona-Erkrankung. Andere aus dem Team riefen die Kontaktpersonen des Infizierten an, um sie über eine mögliche Ansteckung zu informieren und über die für sie geltenden Quarantäneeinschränkungen.

CCT-Mitarbeiter im Tölzer Landkreis: Arbeitsverträge laufen noch bis Ende Juni

Mittlerweile sind nahezu alle Corona-Beschränkungen gefallen – selbst die Isolationspflicht für Infizierte. Doch das CTT – die Mitarbeitenden sind beim Freistaat angestellt und werden auch von diesem bezahlt – ist immer noch im Einsatz. „Dem CTT gehören im Moment 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an, welche sich auf 14 Stellen verteilen“, berichtet Landratsamts-Sprecherin Sabine Schmid auf Anfrage. Alle hätten befristete Arbeitsverträge bis 30. Juni. Tatsächlich würde der Freistaat sogar noch bis zu 30 Vollzeitstellen in diesem Bereich finanzieren. Aber „wir haben das Personal schon seit einem halben Jahr kontinuierlich abgebaut“, so Schmid. „Denn die Arbeiten wurden mit dem Wegfall der Isolationspflicht weniger.“

Gewisse CTT-Kapazitäten seien in den Gesundheitsämtern aber weiter notwendig, da es ja nach wie vor Corona-Fälle gebe. Mittlerweile dürfen die Kräfte „relativ vielseitig in den Gesundheitsämtern eingesetzt werden“, erklärt Schmid. „Bei uns heißt das, dass sie zurzeit in der Teststelle, im Telefondienst beziehungsweise im Vorzimmer mitarbeiten.“ Nach der Auflösung der beiden Impfzentren Ende des vergangenen Jahres müssten zudem die gesamten Unterlagen gesichtet, zusammengeführt und nach Alphabet geordnet werden, „damit wir bei Nachfragen den Bürgern schnell antworten können. Dazu brauchen wir die CTT-Kräfte dringend. Bisher wurde alles tagesaktuell abgelegt“, so Schmid.

Kapazitäten der CCT-Mitarbeiter werden im Gesundheitsamt weiter gebraucht

Im CTT arbeiteten Menschen aus ganz unterschiedlichen Branchen zusammen. Viele waren zuvor in Bereichen tätig, in denen es durch Corona große Einschränkungen gab. Mit dem Wegfall der Auflagen kehren viele aber in ihre angestammten Jobs zurück. „Es war uns wichtig, soweit möglich, den Mitarbeitern zum Beispiel durch Auflösungsverträge einen unkomplizierten Übergang in neue Betätigungsfelder zu ermöglichen“, sagt Schmid.

Einige bleiben dem Landratsamt aber auch erhalten. „Was mich besonders gefreut hat, ist, dass wir zwei Personen auf frei gewordene unbefristete Stellen im Gesundheitsamt umsetzen konnten und weitere zwei die Möglichkeit bekamen, in anderen Abteilungen des Landratsamts zu arbeiten“, berichtet die Behördensprecherin. Außerdem seien Stellen für fachliche Unterstützungskräfte im Gesundheitsamt geschaffen worden, die von Mitarbeitern besetzt werden können, die die entsprechende Qualifikation haben. Diese seien zunächst bis Ende 2023 befristet.

