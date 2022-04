Impfzentren ändern Öffnungszeiten

Von: Andreas Steppan

Die Impfzentren ändern ihre Betriebszeiten - bald soll der Impfbus auch wieder auf Tour gehen. © Christian Charisius/dpa/Symbolbild

Die Impfzentren im Landkreis passen ihre Öffnungszeiten an. Mittwochs gibt’s den Piks nun beispielsweise bis 19.30 Uhr. Auch der Impfbus wird demnächst wieder auf Tour gehen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – In den Impfzentren in Bad Tölz und Wolfratshausen ändern sich ab diesem Freitag die Öffnungszeiten. Wie das Landratsamt mitteilt, ist nun jeden Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag wie bisher auch von 9 bis 16.30 Uhr geöffnet. Neu ist, dass mittwochs von 12 bis 19.30 Uhr geimpft wird. Am Wochenende sowie an Feiertagen ist geschlossen. In den Impfzentren werden alle zugelassenen Impfstoffe verabreicht – auch die für Kinder.

Kommunale Impfzentren an Wochenenden und Feiertagen geschlossen

Laut Landratsamt ist eine vorherige Terminvereinbarung weiterhin nicht zwingend erforderlich. Wer dennoch einen Termin vereinbaren möchte, kann dies auf der Internetseite https://impfzentren.bayern/ erledigen oder im Callcenter des Impfzentrums anrufen. Dieses ist vom Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr unter der Telefonnummer 0 81 71/3 86 36 10 erreichbar.

Zudem ist laut Landratsamt aktuell in Planung, dass der Impfbus wieder durch den Landkreis tourt. „Dann haben Bürgerinnen und Bürger wieder zahlreiche Möglichkeiten, sich ohne Voranmeldung vor Ort impfen zu lassen“, so Behördensprecherin Marlis Peischer. „Dabei werden sämtliche Impfungen, auch für Fünf- bis Elfjährige, angeboten.“

Impfbus bietet auch Kinderimpfungen an

Die einzelnen Stationen werden auf www.lra-toelz.de/Coronaimpfung bekannt gegeben. Für einen möglichst schnellen und reibungslosen Ablauf wird darum gebeten, den Anamnesebogen möglichst vorausgefüllt mitzubringen. Zu finden ist dieser ebenfalls auf der Seite www.lra-toelz.de/Coronaimpfung.

