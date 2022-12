„Kleiner Denkfehler“ bei der Programmierung der Impf-Plattform

Der erste Impfstoff kam mit Polizeieskorte: Impfzentrum-Chef und Landrat ziehen Bilanz

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Im Februar 2021 eröffneten Landrat Josef Niedermaier (re.) und Impfzentrumsleiter Maximilian Pfandl den Standort in Bad Tölz. (Archivfoto) © Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen

Im Impfzentrum in Wolfratshausen gehen am 30. Dezember die Lichter aus, das in Bad Tölz ist bereits Tagen geschlossen - nach zwei oft turbulenten Jahren.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Der Aufbau und der Betrieb der beiden Corona-Impfzentren im Landkreis war nicht nur ein logistischer Kraftakt. Gerade am Anfang hatten die Mitarbeiter vor Ort einiges auszuhalten, als die Registrierung hakte. Ab Februar 2021 wurde an den beiden Standorten in Bad Tölz und Wolfratshausen geimpft. Jetzt ist Schluss: Das Zentrum neben der Tölzer Asklepios-Klinik ist bereits seit einigen Tagen geschlossen, in Wolfratshausen wird am Freitag, 30. Dezember, der letzte Nadelstich gesetzt. Impfzentrumsleiter Maximilian Pfandl (28) von der Aicher Ambulanz und Landrat Josef Niedermaier (59) blicken auf zwei oft turbulente Jahre zurück.

Herr Pfandl, welches Fazit ziehen Sie nach zwei Jahren Impfzentrum?

Maximilian Pfandl: Für mich persönlich war es eine sehr schöne Erfahrung, im Landkreis zu sein, und ich finde ich es sehr traurig, ihn jetzt wieder zu verlassen. Aber natürlich bin ich auch froh, dass das normale Leben weitergeht.

Denkwürdiger Tag: Am 27. Dezember 2020 gab es im Tölzer Josefistift die ersten Impfungen im Landkreis. © Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen

Wie geht es denn für Sie persönlich weiter?

Pfandl: Ich mache wieder meinen eigentlichen Job. Ich bin bei der Firma Aicher ja eigentlich „Leiter Einsatzbetrieb“. Ich leite den operativen Betrieb der Aicher Ambulanz. Während der ruhigen Phase des Impfzentrums war ich beispielsweise mit dem Thema Flüchtlinge betraut. Ich habe das Verteilzentrum für Bayern aufgebaut. Seit Dezember 2022 bin ich für die Landeshauptstadt München als organisatorischer Leiter bestellt, und freue mich auf die neue Aufgabe.

Impfzentren in Bad Tölz und Wolfratshausen: 145.662 Impfdosen verabreicht

Und Herr Niedermaier, Ihr Fazit nach zwei Jahren Impfzentrum?

Josef Niedermaier: Es war eine sehr spannende Zeit. Wir haben viel erreicht – und das am Anfang ganz ohne Plan. Den gibt es normalerweise bei solchen Sachen immer – hier nicht. Wir wussten am Anfang beispielsweise nicht, wann kommt der Impfstoff und wie ist er zu behandeln. Es war für viele eine Herausforderung: Auch, weil die Software für die Anmeldungen am Anfang einfach gar nicht funktioniert hat. Das war vor allem für die Aicher-Mitarbeiter an der Hotline schwierig. Aber am Ende hat sich das alles eingespielt. Und ich finde schon, dass der Staat mit den Impfzentren ein Riesenangebot an die Bevölkerung gemacht hat. Trotz aller Hemmnisse ist das bei uns gut gelaufen.

Wie viele Spritzen wurden insgesamt in den beiden Impfzentren gesetzt?

Pfandl: 145.462.

Niedermaier: Bei fast 130.000 Landkreisbürgern kommt man da schon auf eine ordentliche Quote.

Was war schwieriger: Die Zeit, als sich viele impfen lassen wollten und es keinen Impfstoff gab oder die Zeit, als es sehr viel Impfstoff gab, aber keine Impfwilligen?

Niedermaier: Emotional war das erste schwieriger. Beim anderen hat man eher hinterfragt, wie lange der Staat das noch macht. Aber die erste Zeit war die schwierigere, als viele gehofft und gewartet haben auf die Impfung – und dann lange nicht an die Reihe kamen. Das hat man aushalten müssen.

Pfandl: Am Anfang war am schwierigsten, dass der Impfstoff einfach nicht gekommen ist, aber von Kalenderwoche zu Kalenderwoche versprochen wurde. Dann brach die nächste Woche an – und wieder kam kein Impfstoff. Schwierig war am Anfang auch die Priorisierung. Wir sollten alle über 80 als erstes impfen. Die Priorisierung kam von Bund, bei der digitalen Anmeldung hat sich der Freistaat dann ja schon auch etwas gedacht. Allerdings hatten in der als erstes priorisierten Altersgruppe viele kein Handy und keine E-Mail-Adresse und konnten sich für die Impfung dementsprechend nicht anmelden. Oder es gab nur eine Mailadresse, für die Anmeldung des Ehepartners wäre aber eine zweite notwendig gewesen. Hier mussten wir viele Anfragen beantworten.

„Kleiner Denkfehler“ bei der Programmierung der Impf-Plattform

Niedermaier: Das war ein kleiner Denkfehler bei der Programmierung der bayernweiten Plattform BayImco, der Riesenauswirkungen hatte.

Pfandl: Glücklicherweise hat sich das schnell geregelt. Wolfratshausen war ja das Testimpfzentrum für BayImco. Der Geschäftsführer kam auf uns zu und hat gefragt, ob wir ein paar Sachen testen können.

Dennoch hatten wir in der Redaktion in dieser Zeit oft wirklich verzweifelte Menschen am Telefon, die sich in Sachen Impfregistrierung einfach nicht mehr zu helfen wussten.

Pfandl: Das galt bei uns nicht nur fürs Telefon. Wir hatten Menschen, die jeden Tag ans Impfzentrum gekommen sind und stundenlang davor gewartet haben in der Hoffnung, dass eine Impfdosis übrig bleibt. Es gab Menschen, die uns Geld geboten haben. Es war die pure Verzweiflung, die Leute waren zu allem bereit. Auch die Auseinandersetzungen, die in dieser Zeit vor den Impfzentren geführt werden mussten – das war schon wild.

Der Impfbus tourte ab dem Sommer 2021 durch den Landkreis. (Archivfoto) © Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen

Was ist das unangenehmste Erlebnis, das Ihnen in Erinnerung geblieben ist?

Pfandl: Der eine Tag, als in irgendeiner Facebookgruppe kommuniziert wurde, dass es heute ohne Anmeldung und Termin in Wolfratshausen Impfungen gibt und das Impfzentrum einfach überrannt wurde. Hunderte standen vor der Tür.

Niedermaier: Auch die Tage danach, als das aufgearbeitet werden musste – das waren die heftigsten.

Pfandl: In schlechter Erinnerung geblieben ist mir natürlich auch der Tag, als das Hagelunwetter über Wolfratshausen gezogen ist. Unser Dach wurde abgedeckt, unten hat es alle Zelte zerlegt und alles ist voller Wasser gelaufen. Generell in Erinnerung geblieben ist mir der Tag der ersten Impfstofflieferung. Die habe ich selber aus München geholt und wurde von der Polizei mit Blaulicht eskortiert. Es gab die strikte Anweisung nicht stehen zu bleiben, und hier musste der Impfstoff dann sofort in den Safe.

„Da waren schon Momente dabei, von denen man seinen Kindern und Enkeln erzählt“

Ist Ihnen denn auch etwas Schönes in Erinnerung geblieben?

Pfandl: Natürlich das ganze Team. Über die Zeit hatten wir 180 Mitarbeiter. Da sind schon sehr enge Freundschaften entstanden. Außerdem gab es immer wieder sehr emotionale Gesten der Menschen: Ein Bürger hat uns zum Beispiel mal einen Eiskaffee gebracht. Es gab vielfach eine große Dankbarkeit, da waren viele schönen Momente dabei, das war sehr, sehr nett.

Niedermaier: Im Herbst gab es auch eine Feier im Impfzentrum. Da hat man gemerkt, was dort für ein Team entstanden ist.

Pfandl: Ich fand auch die Fahrten durch den Landkreis mit dem Impfbus cool. Wir haben hunderte Kilometer zurückgelegt. Im Gedächtnis geblieben ist mir natürlich auch der 27. Dezember 2020, als die erste Impfung im Landkreis im Tölzer Josefistift stattfand. Alle waren angespannt. Mit dem Auto sind wir nur Tempo 30 gefahren, damit es nicht zu sehr wackelt und der Impfstoff keinen Schaden nimmt. Da waren schon Momente dabei, von denen man mal seinen Kindern und Enkeln erzählt.

Was war die größte Herausforderung?

Niedermaier: Dieses Ungewisse, wie der Freistaat das jetzt eigentlich organisiert haben will. Insgesamt haben wir dabei viel gelernt: Irgendwann haben wir gesagt: Wir versuchen, zu adaptieren, was die da oben wollen – und schauen dann, wie es für den Landkreis am besten passt. Und dann lief es gut, obwohl so viele unterschiedliche Menschen beteiligt waren.

Pfandl: Wir hatten ja Mitarbeiter aus ganz verschiedenen Branchen. Vor allem am Anfang kamen viele aus der Hotellerie, Gastronomie und von Airlines. Eben Leute, die plötzlich keinen Job mehr hatten und schnell was gesucht haben.

Niedermaier: Manchmal trifft man jetzt auf Flügen, ehemalige Mitarbeiter aus dem Impfzentrum. Die Purserin auf meinem Flug nach Hamburg zum Städte- und Gemeindetag, die mir die Koffer abgenommen hat, war beispielsweise unsere stellvertretende Impfzentrumsleiterin.

An Volllast-Tagen über 1100 Impfungen

Liefen die beiden Zentren eigentlich jemals unter Volllast?

Pfandl: Ja. Es gab Tage, an denen wir über 1100 Impfungen vorgenommen haben.

Gab es in den beiden Zentren Menschen, die direkt nach der Impfung gesundheitliche Probleme hatten?

Pfandl: Wir hatten Menschen, die Kreislaufprobleme hatten. Aber es gab keine einzige schwere allergische Reaktion. Es gab eine einstellige Anzahl von Patienten, die wir unter Überwachungsbedingungen in der Notaufnahme geimpft haben, weil es aufgrund von medizinischen Indikationen hätte sein können, dass es zu Problemen kommt. Aber auch hier gab es keine Schwierigkeiten. In einem Fall hat einem Mann, die Absicht, sich impfen zu lassen, sogar das Leben gerettet. Er ist – vor der Impfung – bei uns mit einer Lungenembolie zusammengebrochen. Das wäre wahrscheinlich auch bei ihm zu Hause passiert. So aber war er bei uns in medizinischer Obhut und wurde sofort ins Krankenhaus gebracht.

Parkprobleme am Impfzentrum Wolfratshausen

Für eine Weile gab es in Bad Tölz eine Kinderimpfstube, deren Eröffnung schon im Vorfeld von einiger Kritik begleitet worden war. Wie hat sich das Angebot im Nachgang entwickelt?

Niedermaier: An der Impfstube selbst gab es keine Probleme und auch keine größeren Diskussionen. Im Vorfeld gab es natürlich etliche Protestaktionen – auch gegen die Maskenpflicht –, die bis zu mir in den Garten reichten.

Der wohl bekannteste Impfling in Wolfratshausen war im März 2021 der ehemalige Ministerpräsident Edmund Stoiber. (Archivfoto) © Sabine Hermsdorf-Hiss

Gab es überhaupt Protest an den Impfzentren?

Niedermaier: Einmal in Wolfratshausen, der war aber auch schnell beendet.

Pfandl: Wir hatten engen Kontakt zu den Polizeiinspektionen in Wolfratshausen und Bad Tölz, die uns sehr oft besucht haben. Dazu gab es einen Sicherheitsdienst. In Spitzenzeiten waren die in Wolfratshausen zu siebt.

Niedermaier: Das lag aber auch an den Parkproblemen. Die man ja dann durch einen Shuttleservice gelöst hat.

In den meisten Landkreisen gab es nur ein Impfzentrum. Hat sich das Angebot mit zwei Standorten bewährt?

Niedermaier: Ja, definitiv.

In den Impfzentren viel fürs Leben gelernt

Aber das beim Freistaat durchzusetzen, war gar nicht so einfach, oder?

Niedermaier: Am Anfang hieß es: Es wird nur ein Impfzentrum finanziert. Wir haben das dann so gelöst, dass Bad Tölz praktisch das Unterzentrum von Wolfratshausen war. Dann ging es mit zwei Impfstandorten – und wir haben nicht mehr nachgefragt. In unserem flächenmäßig sehr lang gezogenen Landkreis brauchte es zwei Impfzentren.

Herr Pfandl, haben Sie es eigentlich jemals bereut, dass Sie die Leitung der Impfzentren übernommen haben?

Pfandl: Einmal ganz kurz. Zusammenfassend war ich aber sehr, sehr happy und würde es jederzeit wieder machen, weil ich persönlich auch die Zusammenarbeit mit dem Landratsamt als sehr gut empfunden habe. Und zwar mit allen, die in das Thema involviert waren. Das Vertrauen mir gegenüber war sehr hoch, sodass ich viel entscheiden konnte. Das gab es so in keinem anderen Landkreis.

Niedermaier: Wir waren ja einer der ersten Kreise, der gesagt hat: Das machen wir mit unseren Ressourcen nicht selber. Es war einfach besser, die logistische Kompetenz zu vergeben, um das sofort zum Laufen zu bringen. Wir hatten eine super Aufteilung, die öffentliche Ressourcen geschont hat und am Ende die wirtschaftlichere Lösung war. Es war ein Erfolgsrezept.

Insgesamt haben wir vermutlich alle viel fürs Leben gelernt in den vergangenen zwei Jahren, oder?

Pfandl: Ja.

Niedermaier: Ich glaube, in unseren Jobs lernen wir jeden Tag fürs Leben. Bei mir ist das jedenfalls seit 23 Jahren so.

