In Bad Tölz: Zwei Polizisten tätlich angegriffen

Von: Sabine Schörner

Teilen

Gewalttätig wurde ein Mann in der Nacht zu Sonntag gegenüber zwei Polizisten. (Symbolfoto) © Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Heftigen Widerstand leistete ein Mann in der Nacht zu Sonntag, als ihn zwei Polizisten in Bad Tölz kontrollieren wollten. Er musste in eine Zelle gebracht werden.

Bad Tölz – Mehrere Anrufe wegen einer Ruhestörung an der Schlesierstraße in Bad Tölz erhielt die Polizei in der Nacht zum Sonntag gegen 0.45 Uhr. Als zwei Beamte in Zivil vor Ort eintrafen, entdeckten sie einen Audi, aus dem laute Musik schallte. Auf dem Fahrersitz saß ein augenscheinlich betrunkener Mann mit einer Whiskyflasche in der Hand. Zwei weitere Personen verließen bei der Kontrolle den Pkw.

Laut Polizei gaben sich die Beamten mit ihrem Dienstausweis als solche zu erkennen und wollten die Personalien der auf dem Fahrersitz befindlichen Person feststellen. „Der Mann wurde daraufhin gleich aggressiv und schlug dem ersten Beamten zweimal ins Gesicht.“ Dieser konnte dem Angriff ausweichen, sodass er nur leicht am Kinn getroffen wurde. Der Angreifer wurde daraufhin zu Boden gebracht und gefesselt. Er leistete jedoch weiter heftigen Widerstand und trat gegen die Beine des zweiten Beamten. Die Polizisten erlitten leichte Abschürfungen und Rötungen.

Der Angreifer, der in Bad Tölz wohnt, wurde zur Dienststelle gebracht. Einen Alkotest verweigerte er. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde eine Blutentnahme angeordnet. Den Rest der Nacht verbrachte der Mann in der Zelle. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.