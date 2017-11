In der Badstraße: Scheiben eingeschlagen

Mindestens 500 Euro Sachschaden richteten Unbekannte an der Badstraße an. Dort zerschlugen sie zwei Scheiben.

Bad Tölz - Laut Polizei bemerkte eine Anwohnerin am Samstag gegen 9 Uhr, dass in der Nacht eine Scheibe an ihrer Haustüre eingeschlagen worden war. Als die Polizei vor Ort war, stellten die Beamten fest, dass auch die Schaufensterscheibe des Nachbargeschäfts beschädigt war. Außerdem beklagten die Anwohner, dass es in der Vergangenheit häufig Probleme – wie Verunreinigungen aller Art – mit Besuchern der umliegenden Lokalitäten gebe. Wer die Sachbeschädigung beobachtet hat, wird gebeten, sich unter 0 80 41/76 10 60 zu melden.