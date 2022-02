In der Isar: Baggern für den Tölzer Hochwasserschutz

Seit Montag wird im Flussbett gebaggert. Der liegen gebliebene Kies wird entnommen und mit Lastwagen abgefahren. © Pröhl

Es ist eine „Routine-Maßnahme“, sagen die Stadtwerke. Derzeit tragen Bagger wieder Kies zwischen den Isarbrücken ab und setzen ihn hinter dem Stausee wieder ein.

Bad Tölz – Die Stadtwerke haben Anfang der Woche wieder mit ihrer „Routine-Maßnahme“ begonnen, „um Bad Tölz beim nächsten Hochwasser vor nassen Füßen zu schützen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Dabei werden zwischen der Isarbrücke in der Altstadt und der Isarbrücke der Umgehungsstraße rund 5000 Kubikmeter Kies aus der Isar entnommen und nördlich des Isarkraftwerks, auf Höhe der Leitzinger Au, wieder dem Fluss übergeben. Die Arbeiten, die zuletzt 2020 durchgeführt wurden, sollen in rund zwei Wochen beendet sein. Die Kosten beziffern die Stadtwerke mit rund 25 000 Euro.

„Diese Investition zum Schutz der Bevölkerung ist alle zwei bis drei Jahren notwendig“, so die Pressemitteilung. Normalerweise führt die Isar den Kies durch die natürliche Trift immer weiter flussabwärts, dies wird aber durch den Tölzer Stausee unterbrochen. Da sich aufgrund der verringerten Fließgeschwindigkeit der Kies zwischen den beiden Brücken ansammelt und beim nächsten Hochwasser unabdingbaren Raum in Anspruch nimmt, wird dieser nun mit einem Bagger entfernt und per Lastwagen abtransportiert. Nördlich des Kraftwerks wird der Kies im Fluss zu einem Längsdamm aufgeschüttet. Dieser soll dann auf natürlichem Wege von der Isar langsam abgetragen werden.

Verhindern, dass sich Oberflächenwasser und Grundwasser mischen

„Wir unterbrechen mit dem Stausee die natürliche Geschwindigkeit der Isar, daher ist es eine Selbstverständlichkeit, dass wir alles tun, um den Fluss weiter dynamisch zu erhalten“, so Stadtwerke Geschäftsführer Walter Huber über diese Routine-Maßnahmen vor der Hochwassersaison. „Außerdem wollen wir so verhindern, dass sich im Falle eines Hochwassers das strömende Wasser im Unterwasserflussbett vertieft und sich so irgendwann verschmutztes Oberflächenwasser und das reine Grundwasser mischen.“

