„In diesem Jahr fürs Leben gelernt“: Tölzer Berufsschule verabschiedet Absolventen

Im Kurhaus

317 Schülerinnen und Schülern konnte die Staatliche Berufsschule Bad Tölz-Wolfratshausen zum Ende des Schuljahres ein Abschlusszeugnis überreichen. 64 Absolventen wurden mit dem Staatspreis ausgezeichnet

Bad Tölz - Ein Großteil davon kam ins Tölzer Kurhaus, um im Rahmen einer Abschlussfeier ihr Zeugnis persönlich in Empfang zu nehmen., berichtet die Schule in einer Pressemitteilung. Corona-bedingt war es notwendig, die Feier in vier aufeinanderfolgende Gruppen aufzuteilen. „Die Freude am erfolgreichen Abschluss war trotzdem bei Schülern und Lehrkräften gleichermaßen spürbar“, so Schulleiter und Oberstudiendirektor Franz Hampel.

+ Gruppe eins. © Schule

Nicht weniger als 64 Absolventen wurden mit dem Staatspreis ausgezeichnet: Sie hatten dafür bei ihrem Abschluss einen Notendurchschnitt von 1,5 oder besser erreicht. 22 davon glänzten mit einem Notendurchschnitt von 1,0.

+ Gruppe zwei. © Schule

Hampel erinnerte in seiner Rede an die schwierige Unterrichtssituation, in der die jungen Erwachsenen während der vergangenen eineinhalb Jahre die Schule erlebt und dort auch ihre Leistungen zu erbringen hatten. Der Berufsschule sei es daher sehr wichtig, diesen Erfolg der Schüler besonders zu würdigen. „Nicht nur der Arbeitsmarkt, sondern die ganze Gesellschaft braucht mehr denn je junge Menschen, die in der Lage sind, sich in ständig wechselnden Rahmenbedingungen rasch zurechtzufinden“, stellte der Schulleiter fest und fügte hinzu: „Unsere Abschlussschüler hatten in der Vergangenheit mehr als genug Gelegenheiten, diese Kompetenzen zu üben und anzuwenden.“ Mit ihrem erfolgreichen Abschluss zeigten die Absolventen, dass sie auch in schwierigen Situationen bestehen können. Daher sei der Abschluss im Corona-Jahr 2021 als gleichwertig zu sehen, vor allem auch im Hinblick darauf, dass den Schülern viel mehr Eigenverantwortung und Eigenmotivation abverlangt wurde. (tk)

+ Gruppe drei. © Schule

Mit dem erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung haben sich die jungen Menschen beste Möglichkeiten für ihre berufliche und persönliche Weiterentwicklung geschaffen, so Hampel: „Nutzen Sie Ihre Gestaltungsspielräume und entwickeln Sie für sich eine positive Zukunftsvorstellung, für die es sich leben und zu kämpfen lohnt.“ (tk)

