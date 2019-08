In einem Tölzer Biergarten: Blitz trifft Kellnerin 

Beim Gewitter am Samstagabend über dem Tölzer Land wurde eine Kellnerin vom Blitz getroffen.

Bad Tölz - Es war am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr, als die Wolken über dem Tölzer Land immer dunkler wurden. Ein Gewitter zog auf.

Mit Blick auf das sich verschlechternde Wetter war eine 48-jährige Bedienung in einer Gaststätte an der Bairawieser Straße in Bad Tölz damit beschäftigt, die Sonnenschirme im Freibereich zu schließen.

Blitz springt auf Sonnenschirm über

Plötzlich schlug nach Angaben der Polizei ganz in der Nähe ein Blitz ein. Dann kam es zum sogenannten Überschlagseffekt auf das Metallgestänge des Sonnenschirms. Über diesen drang die elektrische Spannung dann in den rechten Arm der Frau ein.

Glücklicherweise wurde die 48-Jährige nur leicht verletzt. Sie klagte über Taubheit im Arm. Nach der notärztlicher Erstversorgung wurde sie mit dem BRK-Rettungswagen zur Beobachtung ins Tölzer Krankenhaus gebracht.

va