In einem Tölzer Nachtlokal: 17-Jähriger schlägt unvermittelt zu

Gar nicht weihnachtlich gestimmt war ein 17-jähriger Reichersbeurer, der in einem Nachtlokal am Moraltpark ohne ersichtlichen Grund auf einen gleichaltrigen Gast einschlug. Sicherheitspersonal und Polizei brachten den Schläger zur Räson.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei gegen 24 Uhr in der Nacht von Freitag auf Samstag in einem Lokal am Moraltpark. Laut ersten Ermittlungen saß dort ein 17-jähriger Dietramszeller, als er von dem ebenfalls 17 Jahre alten Reichersbeurer ohne bekannten Grund einen Schlag ins Gesicht bekam.

Lesen Sie auch: Bewährung für Lenggrieser Reifenstecher

Dann wurde er am Nacken gepackt und zu Boden gerissen. Die Sicherheitsmitarbeiter des Lokals schritten sofort ein und brachten den Schläger vor die Türe. Als der Bursche hörte, dass die Polizei verständigt wurde, wollte er fliehen, wurde aber gestellt und festgehalten. Der junge Mann war leicht alkoholisiert. Er muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten. Sein Opfer erlitt Prellungen. chs

Lesen Sie auch: Bad Heilbrunn: Erst gerieten die Hunde aneinander, dann die Besitzer