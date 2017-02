In leere Wohnung eingedrungen

Merkwürdige Geschichte: Eine leer stehende, aber abgeschlossene Wohnung in Tölz wurde von Unbekannten geöffnet. Sie randalierten und verschwanden dann wieder.

Bad Tölz - Was dahintersteckt, darüber rätselt die Polizei noch. Ein oder mehrere Täter öffneten in der Zeit von vergangenen Montag bis Freitagmittag eine derzeit ungenutzte Wohnung in der Marktstraße. Sie gehört einer 74-jährigen Tölzerin. Wie die Eindringlinge die abgesperrte Wohnungstüre öffneten, ist noch unklar. Aufbruchspuren wurden nicht entdeckt. In der Wohnung wurde randaliert und Gegenstände auf den Boden geworfen. Dann verschwanden die Täter wieder.

chs