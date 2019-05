In Schlangenlinien unterwegs: Tölzer Alkoholsünder steht vor Gericht

Mit knapp 1,5 Promille hatte sich ein Tölzer ans Steuer seines Wagens gesetzt. Jetzt stand er vor Gericht.

Bad Tölz/Wolfratshausen–Weil er seinen VW in Schlangenlinien über die Sachsenkamer Straße in Tölz lenkte, wurde eine Polizeistreife auf den 36-Jährigen Fahrer des Pkw aufmerksam. Eine Blutprobe ergab, dass die Gesetzeshüter mit ihrer Vermutung Recht hatten. Der Tölzer saß mit knapp 1,5 Promille am Steuer. Vor Gericht, wo er sich nun wegen fahrlässiger Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten musste, kam der Tölzer glimpflich davon: Er muss 1000 Euro Geldstrafe zahlen und noch sieben Monate auf seinen Führerschein verzichten.

„Ich weiß, dass ich Scheiß gebaut habe. Das war mir eine große Lehre“, zeigte sich der Angeklagte, der als Beruf Kraftfahrer angab, einsichtig. Nach der Arbeit habe er drei Bier getrunken, dann sei er nach Hause gefahren, habe einen Kaffee getrunken – und sich entschieden, „noch mal rumzufahren, ohne bestimmtes Ziel“, erklärte der Verteidiger des Verkehrssünders. „Er hat sich topfit und fahrtüchtig gefühlt“, so der Anwalt. Die Schlangenlinien seien nicht dem Alkohol geschuldet gewesen, sondern der Tatsache, dass sein Mandant „am Radio gespielt“ habe. Die Frage des Richters, welches Lied er denn gesucht habe, konnte der Mann nicht beantworten.

Nach dem Vorfall, der sich Mitte Februar dieses Jahres ereignet hatte, hatte sich der Tölzer in ein Alkohol-Abstinenzkontrollprogramm begeben. Vor dem Führerscheinentzug bewahrte ihn das nicht. „Das ist löblich, aber es wirkt sich nicht auf die Führerscheinsperre aus“, so der Staatsanwalt, der neben einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu je 20 Euro eine Sperrfrist von noch sieben Monaten für angemessen erachtete. Richter Helmut Berger folgte in seinem Urteil dem Antrag und betonte: „Das ist ein Superschnäppchen für Sie. Milder geht’s sicher nicht.“ Der Angeklagte nahm das Urteil an. rst

