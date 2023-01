In Tölz sind die Sternsinger unterwegs: „Können endlich wieder das Lachen sehen“

Von: Felicitas Bogner

Teilen

Sind seit vielen Jahren als Sternsinger in Bad Tölz unterwegs (v. li.): Sophia (16) und Katharina (13) Menacher. © arp

Die Tölzer Schwestern Sophia & Katharina Menacher ziehen seit vielen Jahren als Sternsinger in der Kurstadt von Haus zu Haus. Heuer geht das wieder ohne Corona-Einschränkungen.

Bad Tölz – „C+M+B: Christus mansionem benedicat – Christus segne dieses Haus“. Den Segen der Heiligen Drei Könige bringen die Sternsinger dieser Tage an den Haustüren an und sammeln Spenden für arme Kinder. Im Mittelpunkt steht in diesem Jahr Indonesien. Auch in Bad Tölz sind Kaspar, Melchior und Balthasar ab Donnerstag unterwegs. Heuer gelten dabei keine Coronabeschränkungen mehr. Für den guten Zweck ziehen unter anderem Sophia (16) und Katharina (13) Menacher mit Korbinian Gold in der Kurstadt von Haus zu Haus. Im Gespräch mit dem Tölzer Kurier berichtet Sophia, warum sie und ihre Schwester seit vielen Jahren mit dabei sind.

Ansporn: Anderen Kindern helfen

Sophia, seit der Grundschule bist Du bereits bei der Sternsingeraktion dabei und gehst heuer das erste Mal auch als Betreuerin mit. Was spornt Dich dazu an?

Es ist erfüllend zu sehen, dass man selber etwas bewegen kann und Kindern, denen es nicht so gut geht, auch helfen kann. Und es macht einfach großen Spaß, mit Freunden und Geschwistern verkleidet von Haus zu Haus zu ziehen, zu singen und den Spruch anzubringen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.

Die vergangenen Jahre ging das wegen Corona nur begrenzt. Heuer könnt ihr wieder ohne Maske los, klingeln und auch ins Haus gehen. Hat das gefehlt?

Es war schon etwas anderes, und es hat mir 2022 oft leidgetan, wenn ich Menschen, die uns gebeten haben, mit dem Weihrauch reinzukommen, sagen musste, dass das nicht geht. Manche wollen zwar gar nicht, dass wir lange bleiben, aber für andere – vor allem junge Familien und ältere Menschen – ist das schon immer etwas Besonderes. Da ist es umso schöner, einzutreten und sich ein bisschen mit den Leuten zu unterhalten.

Heuer können die Sternsinger wieder mit Weihrauch in die Häuser eintreten

Was war bisher Dein schönstes Erlebnis als Sternsinger?

Am schönsten ist es, zu sehen, wie sehr sich manche freuen, wenn wir kommen. Und das macht heuer sicher wieder einen Unterschied: das Lachen und die Gesichtsausdrücke endlich wieder uneingeschränkt sehen zu können.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.