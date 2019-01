Geldbeutel aus Jacke gestohlen: War es das Paar am Nachbartisch?

Einem Ehepaar wurde in einem Tölzer Restaurant der Geldbeutel aus der Jacke gestohlen. Nun sucht die Polizei das Pärchen vom Nachbartisch.

Bad Tölz - Eine böse Überraschung erlebte ein Ehepaar aus Potsdam am Samstagabend gegen 17.30 Uhr in Bad Tölz. Die beiden waren laut Polizei Abendessen in einem Lokal in der Tölzer Innenstadt. Der Mann hatte seine Jacke über die Stuhllehne gehängt. In der Jacken-Inntasche befand sich sein Geldbeutel. Als das Ehepaar nach dem Essen bezahlen wollte, stellten die beiden fest, dass der Geldbeutel nicht mehr da war.

Die Potsdamer gaben an, dass sich am Nebentisch ein ausländisches Paar befunden hatte. Der Mann saß Rücken an Rücken mit dem Geschädigten. Bei dem Pärchen handelte es sich um zwei zirka 45 Jahre alte Osteuropäer von kräftigerer Statur. Beide hatten nur einen Espresso getrunken und das Lokal dann sofort wieder verlassen.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise beziehungsweise darum, dass sich das Ehepaar vom Nebentisch meldet, um eventuell sachdienliche Angaben machen zu können. Hinweise sind unter der Telefonnummer 0 80 41/ 76 10 60 möglich.

