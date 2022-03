Indie-Band „Kytes“ kommt zum Knabenchorfestival nach Tölz

Von: Christiane Mühlbauer

Die Band „Kytes“ gewann 2016 den New-Music-Award der ARD. Michael Spieler (rechts, sitzend) war früher Mitglied im Tölzer Knabenchor. © Valérie Schweitzer

Vom 25. bis 29. Mai findet das Knabenchorfestival in Bad Tölz statt. Für junge Gäste gibt es ein besonderes Konzert, nämlich mit der Indie-Band „Kytes“. Sänger Michael Spieler wurde im Tölzer Knabenchor ausgebildet.

Bad Tölz – Nun gibt es Details zum Rahmenprogramm des Knabenchorfestivals sowie zum „Pre-Opening-Konzert“ am 25. Mai, das als Überraschungskonzert für junges Publikum konzipiert ist. „Mit diesem Konzert sollen jüngere Publikumsschichten gewonnen werden“, teilen der Tölzer Knabenchor und die Tourist-Info in einer Presse-Info mit. „Jüngere, musikbegeisterte Generationen sollen motiviert werden, sich mit den verschiedenen Musikstilen zu befassen und so langsam für das alle zwei Jahre stattfindende Festival gewonnen werden.“ Und mit den kostenfreien Angeboten im Rahmenprogramm hoffe man, „das Festival für die Lokalbevölkerung greifbarer zu machen und sich noch einladender zu präsentieren“.

Rahmenprogramm mit vielen lokalen Künstlern

Eröffnet wird das Festival am Donnerstag, 26. Mai (Christi Himmelfahrt), mit einem Konzert von Stadtkapelle und Knabenchor in der Marktstraße. Bis Sonntag werden unter dem Motto „Musik in der Stadt“ lokale Musikgruppen auftreten, zum Beispiel Formationen der Sing- und Musikschule, „Chorella“ aus Sachsenkam und die Ausbildungschöre des Knabenchores.

Beim „Pre-Opening-Konzert“ (19 Uhr, Kurhaus) steht die deutsche Indie-Band „Kytes“ im Mittelpunkt. Deren Sänger Michael Spieler wurde als Kind von den Talentsuchern des Tölzer Knabenchores entdeckt. Anschließend durchlief er die klassische Ausbildung, die er als „geile Zeit mit tollen Reisen, großartigen Orchestern und großen Erinnerungen an die weltbesten Dirigenten“ beschreibt. Bis heute singt Spieler im Männerchor des Knabenchores.

Matinee in der Mühlfeldkirche

Neu im Programm ist jetzt auch eine Matinee am 28. Mai um 11 Uhr in der Mühlfeldkirche. Das Männerensemble des Tölzer Knabenchores singt unter der Leitung von Michael Hofstetter.

Karten für alle Veranstaltungen gibt es bei der Tölzer Tourist-Info und jetzt auch online über München-Ticket zu beziehen.

