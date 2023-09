Industrievertreter prangern an: „Deutschland leidet unter einem Bürokratie-Burnout“

Von: Vinzent Fischer

Präsentierten die Ergebnisse der IHK-Standortumfrage 2023: Renate Waßmer Vorsitzende des IHK-Regionalausschuss Bad Tölz-Wolfratshausen und Thorsten Leupold, Leiter der IHK-Geschäftsstelle Weilheim. © mk

Die Industrie- und Handelskammer im Landkreis präsentiert die Ergebnisse seiner Standortumfrage 2023 und fordert: „Wir können uns nicht ausruhen“.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Der Wirtschaftsstandort Bad Tölz-Wolfratshausen steht auch 2023 gut da. Wie berichtet, erhielt der Landkreis in einer Standortumfrage der Industrie- und Handelskammer die Note 2,0. Das entspricht einer minimalen Steigerung im Vergleich zu 2019 (2,1). Oberbayernweit ist es eine der höchsten Bewertungen. Baustellen sieht die Wirtschaft trotzdem genug, wie in einem Pressegespräch am Dienstag deutlich wurde.

„Eine der größten Herausforderungen“: Industrie im Landkreis kämpft mit Fachkräftemangel

48 Faktoren sind in der Befragung berücksichtigt. Rund 88 Prozent gaben dabei an, dass sie sich auch ein zweites Mal für den Landkreis entscheiden würden. „Das ist ein sehr gutes Ergebnis, auf dem wir uns aber nicht ausruhen können“, meint Renate Waßmer, Vorsitzende des IHK-Regionalausschuss Bad Tölz-Wolfratshausen. Rund 37 Prozent der 158 befragten Unternehmen im Landkreis stimmten der Aussage zu, in ihrem Wachstum gebremst zu werden.

Beim Thema Fachkräftemangel „stehen wir erst am Anfang dessen, was noch auf uns zukommt“, befürchtet Waßmer. Der Arbeitsmarkt sei „eine der größten Herausforderungen“ für die Unternehmen. Es sei dabei immerhin ein „großer Vorteil, dass wir auch für zugezogene Arbeitskräfte eine sehr attraktive Region sind“.

Zudem biete die Digitalisierung und der Einsatz von künstlicher Intelligenz Möglichkeiten, die Folgen des Fachkräftemangels zu begrenzen. Dennoch müsse Arbeit für Frauen und Senioren attraktiver gemacht werden. „Wir wollen zuerst das inländische Potenzial stärken, um dann in einem zweiten Schritt Arbeitskräfte aus dem Ausland zu holen“, ergänzte Thorsten Leupold, Leiter der IHK-Geschäftsstelle Weilheim.

„Wir brauchen eine Kultur, die Verbesserungen möglich macht und nicht verhindert“

Auch der Wohnungsmarkt bereitet den Firmen Sorgen. Für die Fachkräfte sei es „zäh“, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Mitarbeiterwohnungen seien ein Ausweg aus der Misere, allerdings nur für diejenigen Betriebe, die es sich auch leisten könnten. „Schön wären steuerliche Förderungen“, meint die IHK-Vizepräsidentin. „Wenn man die Möglichkeit hat, sollte man es tun.“ Die Standortkosten insgesamt seien ein „Thema, das der Region geschuldet ist“. Es sei jedoch „schwierig, regional Veränderungen zu bewirken“, gesteht Waßmer. Die Kosten für Flächen und Baustoffe seien stark gestiegen.

„Den Rotstift ansetzen“ müsse die Politik in der Verwaltung. „Wir haben 442 Vorschläge zum Abbau von Bürokratie gemacht“, fügte Leupold an. „Deutschland leidet unter einem Bürokratie-Burnout“, sagte Waßmer. Im Baurecht etwa gebe es „Tausende DIN-Normen, die ein Kostentreiber sind.“ Sie hofft auf ein „Bürokratieentlastungsgesetz, das seinen Namen auch verdient“. Das allein sei ein „Konjunktur-Booster“. Planungs- und Genehmigungsverfahren müssten optimiert und beschleunigt werden.

„Wir brauchen eine Kultur, die Verbesserungen möglich macht und nicht verhindert“, sagte Waßmer. Die Menschen müssten wieder motiviert werden, einen Betrieb zu gründen und zu investieren. Es sei „wichtig, lösungsorientierte Ansätze“ zu finden, anstatt „Verhinderungsvorschriften“ einzuführen. (vfi)

