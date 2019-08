Mehr Geld für den ÖPNV-Ausbau: Gedankenaustausch mit Landräten

Regionale, nicht nur ortsbezogene Konzepte fordert die „Oberland-Initiative für Ökologie & Verkehr“ (OL).

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Initiative setzt sich aus Vertretern verschiedener Bürgerinitiativen in den Landkreisen Miesbach, Weilheim-Schongau und Bad Tölz-Wolfratshausen zusammen. Die OL dringt – etwa mit Blick auf die Tölzer Nordspange – auf weniger Umgehungsstraßenbau, weil dies die Probleme nur verlagere.

Jüngst trafen sich OL-Vertreter mit den beiden Landräten Josef Niedermaier (Bad Tölz-Wolfratshausen) und Andrea Jochner-Weiß (Weilheim-Schongau) zum Gedankenaustausch.

Wie es in einer Presseerklärung der Gruppe heißt, begrüße man ausdrücklich die von beiden Landräten forcierten Projekte wie 30-Minuten-Takt der Oberlandbahn, den Alpen-Bus oder das Prüfen weiterer Verkehrsverbünde im Rahmen des ÖPNV-Ausbaus. Diese Maßnahmen, so die OL, könnten aber nur der Anfang für weitergehende Maßnahmen sein. Eine landkreisübergreifende Planung und Durchführung von Verkehrsprojekten sei dringend erforderlich. Alle Verkehrsträger (auch Schiene, Rad) seien gleich zu gewichten. ÖPNV, Fahrrad-Verbundnetze und E-Mobilitätskonzepte sollten besser finanziert werden. Man sei sich mit den Landräten einig gewesen, dass der Freistaat solche Projekte deutlich stärker bezuschussen müsse. OL-Sprecher Lars Hülsmann: „Was beim Ausbau der Stammstrecke in München möglich war, muss auch im Oberland machbar sein, nämlich das gemeinsame Agieren von Landkreisen und Freistaat.“

Aus diesem Grund hat die Oberland-Initiative für Herbst den bayerischen Verkehrsminister Hans Reichhart zu einem gemeinsamen Gespräch mit den Landräten des Oberlands eingeladen. Die Landräte hätten bereits zugesagt, schreibt die OL. Zu Jahresbeginn hatte Reichhart ein Treffen noch abgelehnt. (chs)

