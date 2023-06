Inklusion an der Berufsschule in Bad Tölz: Projekt mit viel Herzblut vorgestellt

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Gemeinsam lernen: Die Berufsschule Bad Tölz-Wolfratshausen plant, eine Inklusionsklasse einzurichten. © Ingo Wagner / dpa

Jugendliche mit ohne Handicap sollen an der Tölzer Berufsschule verstärkt gemeinsam die Schulbank drücken. Die stellvertretende Schulleiterin überzeugte die Politik mit einem mitreißenden Vortrag.

Bad Tölz-Wolfratshausen – „Man merkt, wie viel Herzblut da drin steckt“, sagte Landrat Josef Niedermaier (FW) nach dem Vortrag von Birgit Kirchberger am Montag in der Sitzung des Kreis-Schulausschusses. Die stellvertretende Leiterin der Berufsschule Bad Tölz-Wolfratshausen hatte gerade das Inklusions-Projekt vorgestellt, das die Einrichtung ab Herbst in den Räumen an der Tölzer Gudrunstraße verwirklichen will.

Berufsschule Bad Tölz-Wolfratshausen legt Wert aus Inklusion

Schon seit 2017 gibt es an der Einrichtung das Schulprofil Inklusion. Derzeit würden zwei Schüler mit einer Autismus-Spektrumstörung und ein Schüler mit einem körperlichen Handicap den Unterricht besuchen, erklärte Kirchberger. Zum neuen Schuljahr sollen die Bemühungen deutlich verstärkt werden – mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. „Es gibt immer mehr Eltern, die sagen: Mein Kind ist jetzt neun Jahre inklusiv beschult worden – und nun soll das an der Berufsschule nicht weitergehen?“, erläuterte Kirchberger.

Wie denn das bisher für Jugendliche mit geistiger Behinderung geregelt sei, wollte Niedermaier wissen. Die meisten würden die dreijährige Berufsschulstufe der Von-Rothmund-Schule der Lebenshilfe besuchen, antwortete Kirchberger. „Es gibt aber immer mehr Jugendliche, die nicht eindeutig in eine Schublade passen und die man fit machen kann für den ersten Arbeitsmarkt.“

Inklusive Klasse an Berufsschule in Bad Tölz geplant

Geplant ist nun, eine inklusive Klasse an der Berufsschule zu gründen. Jugendliche mit einer geistigen Beeinträchtigung sollen hier gemeinsam mit Jugendlichen im Berufsvorbereitungsjahr den Unterricht besuchen. Erstere bleiben drei Jahre in der Klasse, bei Letzteren gibt es jährlich einen Wechsel. Angestrebt wird eine „sehr kleine Klasse“, sagte Kirchberger. Maximal 16 Schüler sollen es sein. „Anfangen werden wir vermutlich erst einmal mit zwölf.“ Vorgesehen ist über die Jahre, die Praxistage, an denen in Betrieben gearbeitet wird, kontinuierlich zu erhöhen. „Wir wollen die Jugendlichen ja auf den ersten Arbeitsmarkt vorbereiten“, betonte Kirchberger. Um die geeigneten Schüler zu finden, arbeite man eng mit der Von-Rothmund-Schule, aber auch mit dem Sonderpädagogischen Förderzentrum Bad Tölz zusammen. „Denn natürlich ist die inklusive Beschulung nicht für jeden geeignet.“

Ob man denn schon die dafür notwendigen Lehrer gefunden habe, wollte Alois Bauer (FW) wissen. Tatsächlich habe sie einige Kollegen, „die unbedingt mitmachen wollen“, sagte Kirchberger lächelnd. Eine würde sogar ihre Stunden dafür erhöhen. „Eigentlich fehlt uns nur noch ein Sozialpädagoge. Dann haben wir alles abgedeckt.“ Natürlich sei das Ganze Neuland, die Umsetzung „spannend“, sagte Kirchberger. Deshalb holt sich die Schule quasi weitere Experten ins Haus. Neben der inklusiven Klasse soll nämlich auch noch eine Klasse der Berufsschulstufe der Von-Rothmund-Schule ins Haus an der Gudrunstraße umziehen. Und „neben“ ist hier wörtlich gemeint: Die Klassen werden in benachbarten Räumen untergebracht. „Wenn wir Fragen haben, haben wir die Experten im Nachbarzimmer“, sagte Kirchberger.

Ausschuss stimmt für Kooperation in Sachen Inklusion

„Es hat wirklich Spaß gemacht, das Konzept zu lesen“, sagte Jakob Koch (Grüne). Thomas Holz (CSU) kennt inklusive Konzepte bislang vor allem aus Kindertagesstätten. „Da ist es für alle sehr bereichernd.“ Das erhoffe sie sich auch für die Berufsschule, sagte Kirchberger. „Wir haben ja auch einen gesellschaftlichen Auftrag. Deshalb ist mir das Projekt so wichtig.“ Daran hatte Niedermaier keinen Zweifel. „Sie haben uns das mit extrem viel Begeisterung nahe gebracht“, sagte der Landrat. „Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken die Daumen.“

Darüber hinaus musste aber auch noch ganz formal ein Beschluss gefasst werden. Der Ausschuss stimmte für die Kooperation zwischen Berufs- und Von-Rothmund-Schule in Form einer Partnerklasse. Hierfür wird die Verwaltung einen unentgeltlichen Mietvertrag abschließen. Da für die inklusive Klasse nur die bestehende Berufsvorbereitungsklasse neu zusammengesetzt wird, war dafür kein Beschluss nötig.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.