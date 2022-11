Bad Tölz unter den zehn fotogensten Kleinstädten

Instagram-Auswertung

Erstmals hat es Bad Tölz heuer geschafft, unter die zehn fotogensten Kleinstädte Deutschlands zu kommen - zumindest laut einer Auswertung der Nennungen auf Instagram.

Bad Tölz - Das Reiseportal Travelcircus wertet für sein Ranking der fotogensten Kleinstädte Deutschlands die Anzahl der Instagram-Beiträge von mehr als 1000 deutschen Kleinstädten mit dem Hashtag der jeweiligen Stadt aus. Bislang schrammte Bad Tölz immer knapp an den Top Ten vorbei, doch heuer hat es geklappt. Während auf den ersten neun Rängen alles beim Alten ist, hat Bad Tölz einen Platz gut gemacht und schaffte es so auf Rang 10.

103.105 Motive tragen den Hashtag #badtoelz

103 150 Motive von Tölz wurden laut der Auswertung auf Instagram hochgeladen und mit dem Hashtag #badtoelz oder ähnlich versehen, sodass er für andere User leichter zu finden ist. „Der Effekt: Die Aufmerksamkeit für Bad Tölz vervielfacht sich. Ein willkommener Werbeeffekt“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Auf Rang 1 rangiert weiterhin Füssen

Man lege im Tourismus-Referat das Augenmerk verstärkt auch auf die Social-Media-Kanäle, so die stellvertretende Kurdirektorin Susanne Frey-Allgaier. Der eigene Instagram-Auftritt werde regelmäßig gepflegt und mit attraktiven Motiven sowie einem Hashtag versehen. „Dies lockt viele User an – und sicher auch den einen oder anderen Besucher in unsere Stadt.“ Auf Platz eins des Rankings liegt Füssen mit dem Nahen Schloss Neuschwanstein – gefolgt von Winterberg und Rothenburg ob der Tauber.

