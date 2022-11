Internationale Auszeichnung für die neue CD des Machado Quartetts

Von: Christiane Mühlbauer

Teilen

Die Eigenkompositionen von Bernhard Prüflinger (re.) haben dem Machado Quartett (v. li.) Anna Prüflinger, Ingo Veit und Perry Schack erneut einen Global Music Award beschert. Die CD präsentieren sie ab 2023 live. © MD

Das Machado Quartett ist mit seiner aktuellen CD weiter auf Erfolgskurs. Im Mittelpunkt stehen Lebensgeschichten ganz besonderer Frauen, auch aus der eigenen Familie. Unerwarteterweise hat das Album eine sehr aktuelle Dimension bekommen – und nun auch den „Global Music Award“.

Bad Tölz/Miesbach – Wer einen CD-Titel sucht, muss kreativ werden. Vorangegangene Alben der vier überregional bekannten Gitarristen des Machado Quartetts trugen Titel wie „Viergefühl“ oder „Haydn, Hirten, Hollywood“ mit dem Weihnachtsprogramm. Das jüngste Werk wird ganz schlicht „#Maria“ betitelt – also mit Hashtag vor dem Namen. Auf dem schwarz-weißen Cover ist eine Frau, die ein kleines Kind an der Hand hält, zu sehen.

Idee entstand während der Lockdown-Zeit

Diesmal handelt es sich um ein Album, auf dem Lebensgeschichten ganz besonderer Frauen im Mittelpunkt stehen. Manchmal ein bisschen versteckt, aber der rote Faden zieht sich in vielerlei Hinsicht durch das Werk. Es entstand wie berichtet in der Zeit des Lockdowns, als sich die Künstler aus den Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen und Miesbach über Lebensentwicklungen Gedanken machten. Wie ein Puzzle fügte sich dann das eine an das andere, erzählen sie. „Aber das Album ist natürlich auch für Männer geeignet“, sagt Perry Schack schmunzelnd.

Auf dem Album finden sich sowohl klassische als auch moderne, zeitgenössische Werke und Eigenkompositionen. An den Beginn haben die Musiker „Say a little prayer for you“ von Aretha Franklin gestellt. „Die Soul-Sängerin und Komponistin steht stellvertretend für alle schwarzen Frauen, die für ihre Rechte gekämpft haben“, sagt Anna Prüflinger.

Dann geht es weiter nach Südamerika, und zwar mit einem Auszug aus der Oper „Maria de Buenos Aires“ von Astor Piazzolla, genauer gesagt mit dem Bild „Yo soy Maria“. Später folgt noch „Tema de Maria“. Nicht zuletzt ist der Titel der CD eine Anspielung auf die Mutter Gottes und auf das Göttliche in der Frau. Die Musiker hoffen, dass sich mit „#Maria“ alle Frauen angesprochen fühlen.

Den Preis gibt es für die Eigenkompositionen von Bernhard Prüflinger

Das Besondere auf dem Album sind jedoch die Eigenkompositionen von Bernhard Prüflinger. Vor allem für diese ist die CD – wie schon „Viergefühl“ – inzwischen mit dem „Global Music Award“ in den USA ausgezeichnet worden, und zwar in der Kategorie Instrumental. In vier Stücken widmet sich der Gitarrist der Lebensgeschichte seiner aus der Ukraine stammenden Frau Sani. Die Werke entstanden schon vor dem Krieg. Großmutter Zoe wurde zu Beginn des Zweiten Weltkriegs rasch Vollwaise und wuchs bei einer alleinstehenden Frau auf. „Sie hat ihr ganzes Leben damit verbracht, herauszufinden, was aus Vater und Schwester geworden ist“, sagt Prüflinger. „Aber sie hat nie etwas in Erfahrung bringen können.“ Zoes Tochter Zhanna wuchs zur Zeit des Kalten Kriegs auf und wurde in den 1970er-Jahren Weltmeisterin in Rhythmischer Sportgymnastik. Sani selbst ging zur Zeit der Perestroika in den Westen, wurde Tänzerin und gründete mit Bernhard Prüflinger eine Familie. Ihre Tochter Mimi trägt – ohne dass sie es vorher wussten – den Namen der Zieh-Mutter von Zoe. Die Frau auf dem Cover von „#Maria“ ist Zoe mit der kleinen Sani. Die Kompositionen sind das Herzstück der CD. Teils melancholisch, teils freudig und zukunftsfroh, lassen sie die Geschichte der vier Frauen vor dem geistigen Auge entstehen. Eine wunderschöne Hommage an deren Leben und heutzutage von ungeahnter Aktualität. Denn Zhanna und ihre Familie leben noch in Kiew. Derzeit entsteht auch ein Film über sie.

Konzert am 26. November in Tegernsee

Wer die vier Musiker mit „#Maria“ hören will, muss sich noch ein bisschen gedulden. Live ist das Machado Quartett damit erst 2023 unterwegs. Das nächste Konzert ist nämlich ein Weihnachtskonzert, das coronabedingt schon seit 2020 verschoben werden musste: Am Samstag, 26. November, um 19.30 Uhr im Barocksaal in Tegernsee soll „Haydn, Hirten, Hollywood“ endlich stattfinden.

Die CD „#Maria“ gibt auf www.machadoquartett.de im Shop sowie bei Buch am Markt in Miesbach zu kaufen. Sie kostet 18 Euro. Karten für das Weihnachtskonzert am Samstag gibt es noch in den Tourist-Infos am Tegernsee und über München-Ticket.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.