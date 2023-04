Internationale Streich-Quartette in Bad Tölz: Klassik-Wettbewerb startet im Kurhaus

Von: Christiane Mühlbauer

Engagiertes Ehepaar: Christoph und Susanne Kessler aus Icking. Sie leiten beide den Verein „Klangerlebnis“ und veranstalten seit einigen Jahren die hochkarätige Konzertreihe „Quartettissimo“ in Tölz. © pröhl

Es ist ein Ereignis, das es in Bad Tölz noch nie gegeben hat: Zum ersten Mal ist die Kurstadt ab Sonntag Austragungsort eines internationalen Streichquartett-Wettbewerbs. Das Publikum kann kostenlos zuhören, zudem gibt es einen Livestream. Der Sieger wird am Dienstag geehrt.

Bad Tölz – Die Vorbereitungen für den Wettbewerb laufen schon seit Monaten, nun befindet man sich in der heißen Phase. Das Veranstalter-Ehepaar Christoph und Susanne Kessler arbeitet eng mit der Tourist-Info zusammen, denn die Stadt Bad Tölz unterstützt das Projekt sehr. Kesslers Ziel ist es, den Wettbewerb in der Kurstadt zu etablieren und Tölz in der Klassik-Szene, in der die Kesslers sehr gut vernetzt sind, einen Namen zu machen.

Neun Quartette buhlen um den Sieg im Wettbewerb

Für den Wettbewerb im Tölzer Kurhaus hat eine Jury aus 34 Einsendungen zehn Quartette ausgesucht. Davon werden neun zu hören sein, eines aus Frankreich musste leider krankheitsbedingt absagen, berichtet Christoph Kessler. Die anderen Quartette stammen aus den USA, Australien, den Niederlanden, Österreich, Kanada und Finnland. Ein Quartett kommt aus Deutschland, zwei weitere bestehen aus Musikern aus Deutschland und Südkorea.

Schienenersatzverkehr macht die Anreise schwieriger

Die ersten Musiker reisen schon an diesem Donnerstag an, bis Samstag sind dann alle in der Stadt. Eigentlich sollten alle mit dem Zug bis Tölz fahren, doch weil es jetzt Schienenersatzverkehr ab Schaftlach gibt, stellt das örtliche Autohaus Rinner kostenlos zwei Shuttlebusse zur Verfügung, mit denen die Musiker abgeholt werden. „Die Instrumente sind ja doch recht unhandlich“, sagt Kessler und meint seufzend: „Wir hatten wirklich alles gut im Griff, und dann kam diese Info zu den Zügen.“

Die Hauptrunde beginnt am Sonntag

Die Musiker wohnen alle im Hotel Isarwinkel, die sieben Juroren sind im Hotel Alpenhof einquartiert. Darum kümmert sich Susanne Frey-Allgaier von der TI, „und um 1000 andere Kleinigkeiten“, sagt sie lächelnd. „Der Wettbewerb ist schon eine besondere Herausforderung mit vielen Unbekannten. Wir haben einen straffen Zeitplan einzuhalten.“ Schließlich gebe es den Anspruch, dass alles reibungslos abläuft. Unter anderem brauchen die Musiker vor ihren Auftritten Räume, um sich einzuspielen, und natürlich müssen sie verpflegt werden.

Die neun Quartette spielen am Sonntag in der Hauptrunde ab 10 Uhr im Halbstundentakt jeweils 35 Minuten. Das Repertoire, aus dem sie vortragen müssen, ist vorgegeben und umfasst Werke aus Klassik, Romantik und Moderne. Gespielt werden einzelne Sätze, je nach Wunsch der Jury. Es werden fünf Finalisten gekürt, die dann am Montag nochmal vorspielen, natürlich ein anderes Programm.

Der Eintritt ist frei - Live-Stream im Internet

Das Publikum kann an beiden Tagen kostenlos zuhören, muss sich allerdings Sitzplatzkarten reservieren. Außerdem wird der ganze Wettbewerb im Internet gestreamt. Die Kesslers haben dafür die Tölzer Firma CN-Mediatec engagiert, die mit drei Kameras und einem Regisseur minutiös jede Einstellung plant. Als Stimme aus dem Off wird der Sprecher und Schauspieler Peter Weiß den Stream moderieren.

Für das Sieger-Quartett gibt es Geld und eine Europa-Tournee

Die Juroren sind hochkarätig. Vorsitzender ist Günter Pichler, Gründungsmitglied und langjähriger Leiter des „Alban Berg Quartetts“. Die anderen Mitglieder sind Musiker und Professoren, Festspielleiter und die Konzertagentin Andrea Hampl. Diese wird für das Sieger-Quartett eine Europa-Tournee organisieren.

Wer gewonnen hat, wird am Dienstag um 12 Uhr im Tölzer Rathaus bekannt gegeben. Das Siegerquartett erhält zusätzlich zur Tournee noch 12 500 Euro. Für die Zweitplatzierten gibt es 7500 Euro, für Platz drei 5000 Euro. Auch das Publikum darf abstimmen, dieser Preis ist mit 1000 Euro dotiert.

An den folgenden Abenden gibt es dann Konzerte: Der dritte Preisträger spielt am Dienstag, der zweite am Mittwoch und der Sieger am Donnerstag.

Weitere Infos: Karten und Infos über die Musiker und Juroren online auf der Seite www.quartettissimo.de/competition-badtoelz-2023

