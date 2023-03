Internationaler Streichquartett-Wettbewerb: „Große Chance für Tölz“

Von: Christiane Mühlbauer

Der internationale Wetterbwerb findet zum ersten Mal in der Kurstadt statt. © Marcus Brandt/dpa/Symbolbild

Die Vorbereitungen für den internationalen Streichquartett-Wettbewerb im April laufen. Erstmals in Bad Tölz der Austragungsort der Musikveranstaltung.

Bad Tölz – Zum ersten Mal ist Tölz im April Austragungsort eines internationalen Streichquartett-Wettbewerbs. Am Sonntag, 16., und Montag, 17. April, stehen im Kurhaus zehn internationale Ensembles auf der Bühne, um vor einer hochkarätig besetzten Jury zu spielen (wir berichteten). Diese Konzerte sind öffentlich, der Eintritt ist frei. „Es sind jedoch Platzkarten notwendig, die man im Vorfeld beziehen kann“, sagt Veranstalter Christoph Kessler, der mit seiner Ehefrau Susanne und dem Team der Konzertreihe „Quartettissimo“ den Wettbewerb veranstaltet.

Stadt und Kessler arbeiten gemeinsam

Kessler und die Stadt Bad Tölz arbeiten Hand in Hand. „Die Vorbereitungen laufen sehr gut“, sagt Kessler. Alle Musiker und Juroren werden von der Stadt in Tölzer Hotels untergebracht und bewirtet. Auch für Live-Streams und Marketing arbeite man zusammen. Kessler freut sich auch, dass die Stadt den Publikumspreis finanziert, der mit 1000 Euro dotiert ist. Insgesamt wird bei dem Wettbewerb ein Preisgeld von 27 000 Euro ausgeschüttet, allein 20 000 Euro stiftet das Ehepaar Kessler sowie ihr Verein „Klangerlebnis“.

„Diese Streichquartett-Olympiade ist ein besonderes Event für Tölz“, sagt Kessler. Er wolle damit dazu beitragen, die Stadt in Kultur-Kreisen bekannter zu machen. Denn im Vergleich zu etablierten Kammermusikorten habe Tölz „viel mehr zu bieten“, sagt Kessler: „Eine besonders schöne Lage am Rand der Alpen und einen wunderbaren Konzertsaal mit bester Restauration. Das ist eine große Chance für Tölz.“

27 000 Euro Preisgeld

Drei der teilnehmenden Quartette kommen aus Deutschland, die anderen sind aus Australien, den USA, Holland, Österreich, Kanada, Finnland und Frankreich. Kessler ist gespannt auf ihre Vorträge im Kurhaus. Das Quartett aus Frankreich („Quatuor Mona“) zähle beispielsweise zu den vielversprechendsten jungen Quartetten der Welt, sagt Kessler. Und das finnische „Erinys-Quartet“ habe eine besondere Beziehung zum Landkreis: „Der griechische Violoncellist spielt als Leihgabe auf einem wertvollen alten Violoncello, das ihm von Hedwig Schütze aus Königsdorf zur Verfügung gestellt wurde. Sie freut sich deshalb sehr auf den Wettbewerb mit ,ihrem‘ Violoncello und ist schon sehr gespannt“, berichtet Kessler. Die Preisträger stehen am Montagabend fest, am Dienstag, 18. April, erhalten sie im Rathaus ihre Auszeichnungen. Abends folgen Konzerte: Das drittplatzierte Quartett tritt am Dienstag auf, das Zweitplatzierte am Mittwoch, 19. April, und der Sieger am Donnerstag, 20. April, jeweils um 19.30 Uhr im Kurhaus.

Weitere Infos

Kostenlose Platzkarten für die Wettbewerbstage sowie Tickets für die Siegerkonzerte gibt es online auf www.muenchenticket.de und bei der Tourist-Info Tölz, Telefon 0 80 41/7 86 70. Ein Überblick über Teilnehmer und Ablauf steht auf www.quartettissimo.de.

