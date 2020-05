Interview mit Ex-Tourismuschef von Tölz: Grenzöffnung auch gut fürs Oberland

Er war zehn Jahre lang bis Ende 2006 Tölzer Kurdirektor, bevor er an den Tegernsee wechselte. Seit 2015 ist Georg Overs (53) Geschäftsführer der Tourismusregion Villach. Den Kontakt zum Isarwinkel hat er nie abgebrochen. Ein Gespräch über Corona und die touristischen Folgen.

Wie geht‘s denn in der Kärntner Tourismusregion Villach? Lockdown gut überstanden? Gab es Rückgänge?

Georg Overs: Der Lockdown kam eigentlich nach der Wintersaison zu einem Zeitpunkt, wo viele Betriebe eine Pause eingelegt hätten. Die Pause war länger als gedacht. Deshalb gab es Rückgänge.

Können Sie die beziffern?

Georg Overs: Im März 55 Prozent minus, im April 90 Prozent. Wir hatten lange die Perspektive, dass wir heuer nur den Österreich-Markt bedienen können. Das wäre schlecht gewesen, weil wir in der Region Villach über 60 Prozent ausländische Gäste haben. Dadurch, dass ab 15. Juni die Grenzen zu Deutschland geöffnet werden sollen, ist die Perspektive deutlich besser. Insgesamt rechnen wir mit einem 50-prozentigen Rückgang. Die Grenzöffnung wird übrigens auch dem Oberland gut tun. Das hätte sonst heuer mit einem Übertourismus fertig werden müssen. Das wäre eine Riesenbelastung geworden. Die Kernsaison wird hier wie dort gut laufen.

Wie oft werden Sie denn auf Ischgl, den Corona-Hotspot, der den Virus maßgeblich verbreitete, angesprochen?

Georg Overs: Relativ selten. Für mich wird der mit Tirol verbunden. Für uns in Kärnten war das nicht das Riesenthema.

Die Wahrnehmung hier ist, dass vor allem die Aufarbeitung des Falls dem Österreich-Tourismus geschadet hat.

Georg Overs: Das können wir anhand der Buchungsanfragen und Telefonate nicht nachvollziehen. Es gibt natürlich viele Fragen. Zum Beispiel „Welche Art Urlaub kann ich machen?“ Da sind wir offen. Wir sagen, dass wir schönen Urlaub bieten können, aber dass es anders sein wird. Strategisch kann man nicht alles schönreden, man muss es in die Kommunikation miteinbeziehen. Das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen.

Sie meinen die Werbesprüche, die aufploppen, wenn man Ihre Internetseite öffnet: Mit Abstand ... die beste Aussicht (Berge), die beste Abkühlung (Seen) und so weiter..?

Georg Overs: Ja. Die Leute, Einheimische wie Gäste wollen wieder hinaus ins Freie.

Überall wird der Lockdown schrittweise gelockert: Was steht in Kärnten gerade an?

Georg Overs: Am Freitag hat die Gastronomie wieder geöffnet. Es herrscht Maskenpflicht bis an den Tisch, wo maximal Vierergruppen sitzen dürfen. Der vorgeschriebene Abstand ist bei uns ein Meter. Insgesamt wird viel über die Maskenpflicht diskutiert.

Wie helfen Bund und Land in Österreich den Unternehmen?

Georg Overs: Es gibt viele Förderprogramme. Aber Behörden und Institutionen sind auf den Ansturm von Förderanträgen nicht vorbereitet gewesen. Das dauert aus Sicht der Unternehmen zu lange.

Ihr Ausblick?

Georg Overs: Ich hoffe, dass wir mit einem blauen Auge davonkommen. Das Wichtigste ist, dass es keine zweite bundesweite Corona-Welle gibt. Lokale Lockdowns wird es noch geben. Damit zurechtzukommen, haben unsere Länder ganz gut geschafft.

Besuchen Sie Bad Tölz eigentlich immer noch regelmäßig?

Georg Overs: Es ist wirklich eine Belastung für uns, dass wir nicht hinfahren dürfen. In der Regel bin ich gut alle zwei Monate dort. Bis 15. Juni ist aber immer noch ein triftiger Grund vonnöten, um die Grenze nach Deutschland überschreiten zu können. Ich fürchte nur, dass der Polizist an der Grenze allein die Liebe zu Tölz nicht akzeptieren wird.

