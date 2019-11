Grippe: Wie geschützt ist man nach der Impfung? 

Wann die nächste Grippewelle anrollt, weiß keiner. Sicher ist nur, dass sie kommt. Lohnt es sich, sich impfen zu lassen? Ein Interview mit Benedikt Greutélaers vom Tölzer Gesundheitsamt.

Bad Tölz – Die erste Erkältungswelle des Herbstes ist bereits wieder abgeklungen. Ernster zu nehmen ist aber die alljährliche Grippewelle, denn die Virus-Influenza beutelt die Betroffenen deutlich mehr. Da die meisten Fälle in der Regel in Januar/Februar auftreten, ist es sinnvoll, sich rechtzeitig impfen zu lassen. Wem das anzuraten ist, erklärt Benedikt Greutélaers vom Tölzer Gesundheitsamt im Kurier-Interview. Er ist Facharzt für Öffentliches Gesundheitswesen und Leiter des Sachgebiets für Infektionsschutz, Hygiene- und Umweltmedizin.

Herr Greutélaers, gibt es zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich schon Hinweise darauf, wie die nächste Grippewelle bei uns verlaufen könnte?

Benedikt Greutélaers: Nein, der Verlauf einer Grippesaison lässt sich nicht vorhersagen.

Wird heuer eine Dreifach- oder Vierfachimpfung verabreicht?

Benedikt Greutélaers: Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt seit November 2017 die Impfung gegen saisonale Influenza generell mit einem Vierfach-Impfstoff.

Wie sicher kann man sein, dass der Impfstoff auch zu den Erregern passt, die in der anstehenden Saison grassieren werden? Wie gut geschützt darf man sich nach einer Impfung fühlen?

Benedikt Greutélaers: Bei einer sehr guten Übereinstimmung der zirkulierenden Influenzaviren mit dem Impfstoff wurde bei jungen Erwachsenen eine Schutzwirkung bis zu 80 Prozent beobachtet. Ältere Menschen haben oft eine reduzierte Immunantwort, sodass die Impfung bei ihnen weniger zuverlässig wirkt. Dennoch können auch ältere Menschen ihr Risiko, an einer Influenza zu erkranken, im Mittel durch die Impfung in etwa halbieren. Auch wenn die Wirksamkeit der Influenzaimpfung nicht optimal ist, können aufgrund der Häufigkeit der Influenza doch viele Erkrankungsfälle verhindert werden. In Deutschland sind dies selbst bei den aktuell mäßigen Impfquoten schätzungsweise zirka 400 000 Influenza-Erkrankungen pro Jahr bei Personen über 60 Jahren. Zudem verläuft eine Influenzaerkrankung bei geimpften Personen milder, also mit weniger Komplikationen als bei Ungeimpften.

Kann ich davon ausgehen, dass mein Hausarzt jetzt den Impfstoff vorrätig hat? Oder ist mit Wartezeiten zu rechnen?

Benedikt Greutélaers: Informationen hierzu liegen uns nicht vor. Diese Frage kann wohl am besten von den Apotheken beantwortet werden.

Gibt es außer der Hausarztpraxis noch andere Stellen, an denen man sich impfen lassen kann?

Benedikt Greutélaers: Grundsätzlich kann die Impfung von jeder Ärztin oder jedem Arzt durchgeführt werden, in der Regel bei einem niedergelassenen Arzt. Außerdem bieten einige Arbeitgeber eine Impfung im Betrieb an.

Wem empfehlen Sie eine Grippeschutz-Impfung?

Benedikt Greutélaers: Die Stiko empfiehlt die Influenza-Impfung für alle Personen ab 60 Jahre; für alle Schwangeren ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel, bei erhöhter gesundheitlicher Gefährdung infolge eines Grundleidens ab dem ersten Schwangerschaftsdrittel; für Personen mit erhöhter gesundheitlicher Gefährdung infolge eines Grundleidens, wie zum Beispiel chronische Krankheiten der Atmungsorgane, Herz- oder Kreislaufkrankheiten, Leber- oder Nierenkrankheiten, Diabetes oder andere Stoffwechselkrankheiten, chronische neurologische Grundkrankheiten, wie zum Beispiel Multiple Sklerose, angeborene oder erworbene Immunschwäche oder HIV; für Bewohner von Alters- oder Pflegeheimen; sowie für Personen, die als mögliche Infektionsquelle im selben Haushalt lebende oder von ihnen betreute Risikopersonen gefährden können. Geimpft werden sollten im Rahmen eines erhöhten beruflichen Risikos außerdem Personen mit erhöhter Gefährdung, etwa medizinisches Personal, und Personen in Einrichtungen mit umfangreichem Publikumsverkehr. Ebenso geimpft werden sollten Personen mit direktem Kontakt zu Geflügel und Wildvögeln. Die Impfung schützt zwar nicht vor der Vogelgrippe, aber es werden damit problematische Doppelinfektionen vermieden.

Die Fragen stellte Andreas Steppan

