„Bürgergeld wäre im Prinzip dasselbe wie Hartz IV“

Mit dem Vorschlag, Hartz IV abzuschaffen und durch ein „Bürgergeld“ zu ersetzen, hat sich die SPD sozialpolitisch neu positioniert. Andreas Baumann, Chef des Tölzer Jobcenters, erkennt in dem Vorstoß jedoch keine allzu großen Umwälzungen.

Herr Baumann, was halten Sie davon, Hartz IV abzuschaffen, wie es die SPD-Bundesvorsitzende Andrea Nahles anregt?

Andreas Baumann: Nun ja, entweder läuft das Ganze auf ein bedingungsloses Grundeinkommen hinaus, oder es bleibt bei reiner Semantik. Es heißt dann eben statt Arbeitslosengeld II – „Hartz IV“ war ja nie ein offizieller Begriff – künftig „Bürgergeld“, wäre aber im Prinzip dasselbe. Denn es bliebe ja dabei, dass man nicht jedem ungeprüft Geld geben könnte. Das erwartet der Steuerzahler.

Die SPD möchte die Reform zum Beispiel damit verbinden, dass eine Bedürftigkeitsprüfung zwei Jahre ausgesetzt wird.

Andreas Baumann: Ich finde es ganz logisch, dass, wenn jemand Geld von der Allgemeinheit in Anspruch nimmt, zuerst geprüft wird, inwieweit er sich selbst helfen kann. Ich glaube auch nicht, dass sich daran in Zukunft grundlegend etwas ändern könnte.

Frau Nahles spricht davon, dass die Jobcenter zu Partnern der Leistungsempfänger werden sollten statt ihnen mit Misstrauen und Kontrolle zu begegnen.





Andreas Baumann: Vielleicht sollte sie sich lieber in einem Jobcenter umschauen statt nur auf das zu hören, was in sozialen Netzwerken gepostet wird. 90 Prozent unserer Kunden posten nämlich nichts Negatives, denn wir helfen Menschen in Notlagen, ermöglichen ihnen, dass sie Lebensmittel kaufen und die Miete bezahlen können. Es ist dagegen noch nie vorgekommen, dass jemand wegen Sanktionen des Jobcenters obdachlos geworden wäre. Unser Arbeitsprinzip ist die partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Dass Menschen, die lange in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt haben, länger Arbeitslosengeld I erhalten, darüber kann man aber doch reden.

Andreas Baumann: Auch bisher können die Menschen je nach Dauer ihrer Berufstätigkeit 18 oder 24 Monate Arbeitslosengeld I bekommen. Auch über bis zu 33 Monate kann man sicher reden, aber es wäre nichts grundlegend Neues.

Die SPD fordert auch eine Entbürokratisierung der Grundsicherung. Das zumindest müsste doch in Ihrem Sinne sein.

Andreas Baumann: Eine Vereinfachung und Entbürokratisierung wäre unbedingt wünschenswert, und dazu liegt auch ein ganzer Vorschlagskatalog vor. Die Erfahrung zeigt aber: Wenn von Entbürokratisierung die Rede ist ist, wird es am Ende meist noch komplizierter.

