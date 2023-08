„Noch ist es surreal“: Hotel Bergeblick in Bad Tölz eröffnet in aller Stille

Von: Andreas Steppan

Aus einer Vision wurde Wirklichkeit: Andrea und Johannes Tien verkörpern ihr Hotel auf der Wackersberger Höhe als Investoren, Bauherren und Betreiber. Das „Bergeblick“ wurde nun nach eineinhalb Jahren Bauzeit fertiggestellt. © Arndt Pröhl

Für den Tourismus-Standort Tölz ist es ein einschneidendes Ereignis, und doch ging es nun ohne großes Brimborium vonstatten. Das Hotel Bergeblick hat die ersten Gäste empfangen.

Bad Tölz – Nach „vier Jahren Kampf“, wie er sagt, davon eineinhalb Jahre Bauzeit, ist Johannes Tien am Ziel. Am Samstag hat er sein Hotel Bergeblick eröffnet – nicht mit einer Party, sondern einfach, indem er die ersten offiziellen Übernachtungsgäste in den Neubau einließ. „Noch ist es surreal, dass hier nicht mehr nur Handwerker ein und ausgehen“, findet der Investor.

Offener Raum: Im Eingangsbereich liegen Foyer und Frühstücksräume unter einem hohen Lichthof. © Arndt Pröhl

Die Wochen davor aber seien „unmenschlich“ gewesen. „Wir haben frühmorgens angefangen und um Mitternacht aufgehört.“ Möbel aufstellen, Kisten schleppen, putzen, alles vorbereiten: „Sämtliche Mitarbeiter waren voll dabei“, schwärmt Andrea Tien. „Wir hatten alle dasselbe Ziel.“ Nebenbei eine Eröffnungsfeier zu organisieren, sei einfach nicht drin gewesen, meint das Betreiber-Ehepaar – und es sei auch nicht das, was die Gäste hier erwarten. Ruhe, Rückzug, dazu Ausblicke in den nahen Wald auf der einen, in Richtung Blomberg und Brauneck auf der anderen Seite: Das ist das Angebot, das das „Bergeblick“ macht.

44 Gäste im „Bergeblick“ - „Nicht schlecht für einen Montag“

44 Gäste sind gerade eingebucht. „Nicht schlecht für einen Montag“, sagt Johannes Tien. Vor der Tiefgaragen-Einfahrt weist er gerade Urlauber in die E-Bikes ein, die sie sich für den Tag ausleihen. Dass er sich als „Johannes“ vorstellt und sie duzt, gehört hier zum Konzept.

Alleinstellungsmerkmal im Wellness-Bereich ist das Tauchbecken, das an die Gumpen erinnern soll. © Arndt Pröhl

Sie seien aus dem Odenwald und hätten im Internet gezielt nach Hotelneueröffnungen gesucht, berichtet das Paar. Die markante Architektur des „Bergeblick“ mit seiner das ganze Hauptgebäude umspannenden Pergola-Konstruktion finden die Frau „supercool“. „Nachhaltigkeit ist uns sehr wichtig“, sagt das Paar noch – und bricht auf gen Blomberg.

„Bergeblick“-Gäste fanden bisher kein geeignetes Hotel in Tölz

Unter den ersten Gästen am Wochenende sei auch eine Münchnerin gewesen, die mit ihrer Verwandtschaft aus Norddeutschland Geburtstag feierte, sagt Tien. Dazu wurde gleich das erste „Retreat“-Seminar eines Tölzer Yoga-Centers im „Bergeblick“ abgehalten. In dieser Woche gebe es einen Tag, an dem das Hotel mit seinen 100 Betten ausgebucht sei, sagt Andrea Tien begeistert. „Aber das ist nur einer von 365 Tagen im Jahr“, fügt ihr Mann hinzu.

Für Tagungen hätten schon die Firmen Roche, Sixt und McDonald’s reserviert. Andrea Tien berichtet außerdem von einem Hamburger Pärchen, das gleich zehn Tage bleibe. „Sie haben gesagt, dass sie schon immer nach Bad Tölz in Urlaub wollten, aber bisher kein geeignetes Hotel gefunden haben.“ Dieser Tage gingen weiter „unglaublich viele“ Anfragen ein, sagt Rezeptions-Mitarbeiterin Mary – „vor allem für diesen Monat“. 139 Euro pro Person kostet die Übernachtung in einem Standard-Zimmer mit Frühstück. Daneben gibt es acht Suiten und drei „Lodges“, separat stehende Tiny-Houses mit jeweils eigenem Garten und Pool. Über ein Restaurant verfügt das „Bergeblick“ nicht, es werden aber Snacks, angeboten, zum Beispiel ein „Brotzeitbrettl“.

Willkommen geheißen werden die Gäste nicht an einem konventionellen langen Rezeptionstresen, sondern ganz locker an einem Stehtisch beziehungsweise in einer kleinen Sitzecke. Im Eingangsbereich gehen Foyer und Frühstücksräume unter einem nach oben offenen Lichthof ineinander über. „Kinder sind bei uns erst ab 14 zugelassen“, erklärt Mitarbeiterin Hanna gerade einem Interessierten am Telefon. Das hänge in erster Linie mit dem Konzept von Ruhe und Muße zusammen, sagt dazu Andrea Tien. Hunde seien „in begrenzter Zahl“ zugelassen.

Alle Anrufe werden auf das Handy von Johannes Tien ungeleitet

Wer im „Bergeblick“ anruft, kommt derzeit noch als erstes bei Johannes Tien persönlich heraus. Auf sein Handy sind alle Anrufe umgeleitet. Die Familie hat das Hotel nicht nur gebaut, sondern bringt sich auch vollständig in den Betrieb ein. Sie ist in eine Wohnung im obersten Stockwerk eingezogen. Sohn Jakob, der Architektur studiert, und Tochter Paula, die die FOS besucht, arbeiten jetzt in ihren jeweiligen Ferien kräftig mit.

Als Bauherren sind die Tiens mit einer 20-Millionen-Euro-Investition ein hohes Risiko eingegangen, „das wir jetzt wieder abarbeiten müssen“, sagt der Betreiber. Mit Baukostensteigerungen, mangelnder Verfügbarkeit von Materialien und schwierigen Bodenverhältnissen habe er während der Bauzeit kämpfen müssen. Davor mit einigem Misstrauen – neun Stadträte hatten einst den Bebauungsplan abgelehnt – und Nachbarklagen (wir berichteten). Heute überwiegt bei Tien das fast ungläubige Staune, dass aus der Vision Wirklichkeit geworden ist. Nur im Außenbereich hat das unstete Sommerwetter die Begrünung zurückgeworfen.

Hotel Bergeblick in Bad Tölz: Waldbaden im Saunahaus

Dafür war das nachträglich dazu geplante Saunahaus in den ersten Tagen so stark frequentiert, dass Tien überlegt, noch einen Saunameister zu engagieren. Der Wellness-Bereich, zu dem unter anderem eine Panoramasauna mit Waldblick sowie als Alleinstellungsmerkmal ein Tauchbecken in Gumpen-Anmutung gehören, ist allerdings ausschließlich Hotelgästen vorbehalten, wie Tien klarstellt. „Wir werden oft gefragt, ob wir ein neues ,Alpamare‘ sind“, sagt er. Der Zugang nur zur Nutzung der Spa-Einrichtungen ihnen Übernachtung sei aber nicht möglich.

18 Angestellte arbeiten im „Bergeblick“. Für weitere Bewerbungen in den Bereichen Reinigung und Service sind die Tiens offen. Die eigentliche Arbeit beginnt erst.

