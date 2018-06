Isar-Verordnung tritt auf der Stelle

Auf der Isar sind wieder reichlich Boote unterwegs. Noch nicht entscheidend weitergekommen sind unterdessen die Überlegungen im Tölzer Landratsamt, ob es künftig spezielle Regeln für die Bootfahrer geben soll und wenn ja, welche.

Bad Tölz-Wolfratshausen– Wie berichtet erwägt der Landkreis eine Isar-Verordnung, da die Zahl der Freizeitkapitäne zuletzt stark zunahm – mit entsprechenden unerwünschten Nebenwirkungen für die Natur und lärmgeplagte Anwohner sowie einer Steigerung teils riskanter Rettungeinsätze für die Wasserwacht.

In einem ersten Schritt startete das Landratsamt eine Umfrage, an der sich neben Interessenverbänden und Touranbietern auch alle interessierten Bürger beteiligen konnten. Welche Regelungen sind erwünscht, welche nicht? Halten die Bürger zum Beispiel ein generelles Alkoholverbot für Bootfahrer für sinnvoll? Oder wünschen sie sich vor allen Einschränkungen während der Brutzeit bestimmter Vögel? Die Resonanz war gewaltig – und genau das sorgt jetzt dafür, dass die Auswertung sich hinzieht. 2850 ausgefüllte Fragebögen waren bis zum 16. Oktober 2017 beim Landratsamt eingegangen. „Die Auswertung läuft noch“, erklärt Landratsamts-Sprecherin Sabine Schmid auf Anfrage des Tölzer Kurier. Viele Teilnehmer hätten nicht nur bestimmte Antworten angekreuzt, sondern auch Kommentare zu verschiedenen Themen verfasst. „Die müssen wir natürlich auch alle anschauen, die Zeit müssen wir uns nehmen“, so Schmid.

Die zuständigen Mitarbeiter in der Behörde „arbeiten schwer dran, sind aber noch nicht durch. Natürlich schauen wir, dass wir das zügig abarbeiten.“ Eine zeitliche Frist wollte Schmid nicht nennen. Ursprünglich war einmal grob geplant, dass die Fragebogen-Auswertung bis Ende 2017 abgeschlossen sein sollte. Auf der Grundlage der Umfrage sowie einer Faktensammlung, für die das Landratsamt Experten etwa vom Wasserwirtschaftsamt oder der Fischereiberatung des Bezirks konsultierte, soll dann die Grundsatzentscheidung fallen, ob es eine Isar-Verordnung geben soll oder nicht.