Isarkraftwerk in Bad Tölz: Turbinen laufen wieder mit voller Kraft

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Nach dem Ende der Arbeiten wurden die Metallstangen des Nadelverschlusses wieder entfernt. © Stadtwerke Tölz

Die beiden Turbinen im Isarkraftwerk in Bad Tölz produzieren regenerativen Strom. Das klappt nach einer umfangreichen Sanierung nun noch besser.

Bad Tölz – Das Isarkraftwerk am Tölzer Stausee produziert seit relativ genau 65 Jahren Strom. Am 28. Mai 1958 erfolgte nach gut eineinhalb Jahren Bauzeit die Inbetriebnahme. Seitdem erzeugt es mit seinen beiden Turbinen zuverlässig Tag für Tag regenerative Energie für die Region. Mit rund 10 Millionen Kilowattstunden Stromertrag pro Jahr – das reicht für rund 3500 Haushalte – trägt es einen wesentlichen Teil zur Energiewende vor Ort bei. Damit diese Leistung noch lange so erhalten bleibt, stand beim Herzstück des Kraftwerks – den beiden Turbinen – seit Sommer 2022 eine größere Instandhaltungsmaßnahme an. Diese ist nun laut den Tölzer Stadtwerken abgeschlossen.

„Stromertrag bei gleicher Wassermenge spürbar gestiegen“

Im Regelfall fließen rund 15.000 Liter Wasser pro Sekunde durch jede Turbine. Damit die Fachfirma die nötigen Austausch- und Reinigungsarbeiten durchführen kann, muss der Bereich erst einmal trocken gelegt werden. „Ein Kran und ein Berufstaucher setzen einen sogenannten Nadelverschluss, um die im Normalbetrieb unter Wasser liegenden Bauteile erreichen zu können“, erklärt Stadtwerke-Pressesprecherin Martina Geisberger auf Anfrage. Metallstange für Metallstange – auch Nadel genannt – wird dafür vom Kran ins Wasser gehoben und vom Taucher unter Wasser in einer Schiene verankert. Am Ende bilden die nebeneinander aufgereihten Stangen den Nadelverschluss. Der wird sowohl auf der Ober- als auch der Unterwasserseite gesetzt, und so der Bereich zwischen den Absperrungen trockengelegt.

Die Stadtwerke nutzten das nicht nur für Arbeiten an den Turbinen, sondern auch für die Aufbesserung des Betonfundaments, den Umstieg auf biologisches – und somit abbaubares – Maschinenfett und für die Wiederherstellung des alten Isarprofils. „Bei dieser letztgenannten Maßnahme wurde die ursprüngliche Fallhöhe von 1957 durch den Abtransport des angeschwemmten Kies regeneriert, und sogleich konnte der Stromertrag bei gleicher Wassermenge spürbar gesteigert werden“, so Geisberger.

Kraftwerks-Turbinen in Bad Tölz saniert

Die geschätzten Kosten belaufen sich auf rund 300.000 Euro pro Turbine – „gut investiertes Geld, wenn man davon ausgeht, dass das Isarkraftwerk die Region noch auf die nächsten Jahrzehnte hin gesehen zuverlässig mit sauberer Wasserkraft versorgen wird“.

Wer sich einmal ein Bild vom Inneren des Wasserkraftwerks machen möchte, hat am Freitag, 14. Juli, beim „Tag des Wasserkraftwerks“ dazu die Gelegenheit. Nähere Informationen folgen demnächst.

