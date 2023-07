Gewalt an der Isarpromenade bei Bad Tölz: Betrunkener schlägt mit Bierflasche zu

Von: Andreas Steppan

Eine Gewalttat an der Isarpromenade bei Bad Tölz rief die Polizei auf den Plan. © Symbolbild/Rene Ruprecht/Dpa

Nach einem Fall von gefährlicher Körperverletzung an der Isarpromenade bei Bad Tölz lehnte der Verletzte trotz einer Platzwunde jede medizinische Behandlung ab.

Wackersberg - Zu einer gefährlichen Körperverletzung kam es am Samstag gegen 18.30 Uhr an der Isarpromenade, auf Höhe der Straße Am Einbach. Laut Polizeibericht schlug ein 39-jähriger Tölzer einem 65-Jährigen, ebenfalls aus Bad Tölz, mit einer Flasche auf den Kopf. Als der Ältere bereits am Boden lag, schlug der Jüngere noch einmal zu. Anschließend gingen beide in Richtung Tölzer Stadtmitte davon.

Schlag mit Bierflasche: Tölzer (65) erleidet Platzwunde

Die Polizei fand mit Hilfe von Zeugenaussagen heraus, um wen es sich bei den beiden Kontrahenten handelte und traf beide an ihrer jeweiligen Wohnanschrift an. Beide waren betrunken. Der 65-Jährige hatte ein Platzwunde am Kopf, lehnte aber medizinische Hilfe an.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08041/761060 bei der Polizei zu melden.

