Isarverordnung: Fischarten wie Huchen und Aitel danken

Erste Bilanz

Von Andreas Steppan schließen

Zwei Jahre nach Einführung der Bootfahrverordnung im Landkreis sieht man kaum noch schwimmende Einhörner und bierselige Partygesellschaften über die Isar treiben. Die Fisch- und Vogelwelt scheint sich zu erholen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Auf der Isar treibt ein Schlauchboot nach dem anderen das Wasser hinunter, begleitet von spitzen Schreien, dem Klirren von Glas und mitunter dröhnenden Bässen aus Lautsprechern. Bis vor zwei Jahren war das im Sommer noch an der Tagesordnung. Doch mittlerweile geht es deutlich ruhiger zu – und das nicht nur, weil Boot fahren auf der gerade Hochwasser führenden Isar gefährlich, im Landkreis München derzeit sogar verboten ist. Ein wichtiger Faktor für die Beruhigung könnte die Bootfahrverordnung sein, die im Landkreis 2019 in Kraft trat.

„2019 war an schönen Tagen noch extrem viel los“, sagt Franz Steger, Leiter der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt. Gerade an Stellen wie dem Ickinger Wehr oder in Wolfratshausen „haben sich an den Einstiegsstellen teils lange Schlangen gebildet, bis die Menschen überhaupt ihre Boote aufpumpen und in den Fluss lassen konnten“. Davon konnte zuletzt keine Rede mehr sein. Und es sei mittlerweile auch eine andere Klientel anzutreffen, meint Steger: „Keine Junggesellenabschiede mehr, sondern vorwiegend Familien.“

Verordnung wird sehr gut angenommen

Die Beruhigung „könnte natürlich auch am teils schlechten Wetter oder an Corona liegen“, mutmaßt Cornelia Breiter, Sachgebietsleiterin für Wasserrecht. Aber eben auch an dem Regelwerk, das vor zwei Jahren in Kraft trat: keine Beiboote – vor allem nicht mit Bierkisten –, keine Glasflaschen mitführen, keine „ungeeigneten Wasserfahrzeuge“ wie aufblasbare Einhörner nutzen und eine Promillegrenze von 0,5, um einige Beispiele zu nennen.

Die Verordnung werde „sehr gut angenommen“, lautet Breiters Zwischenfazit. „Bei uns gehen zwar ab und zu Fragen dazu ein“, berichtet sie. „Aber die Leute kritisieren die Regeln dann nicht, sondern sagen: Okay, dann halte ich mich dran.“

+ Die Regeln fürs Bootfahren: Solche Schilder hat das Landratsamt an den typischen Einstiegsstellen an der Isar aufgestellt. © Grafik: Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen

Die allgemeine Akzeptanz ist ein Erfolg, den Breiter und Steger auch der Aufklärungsarbeit der zwölf Isar-Ranger zuschreiben. „Wir wollen keinen an den Pranger stellen, sondern mit den Leuten ins Gespräch kommen“, sagt Breiter. Und das gelingt offenbar. „Die Ranger berichten, dass heute den meisten bekannt ist, dass es eine Bootfahrverordnung gibt“, sagt Steger und erzählt eine kleine Episode: „Einmal haben die Ranger eine Familie mit einem kleinen Kind ohne Rettungsweste angetroffen. Sie haben dann sogar den Papa zurück zu seinem Auto gefahren, um von dort eine Schwimmweste zu holen.“

Noch keine Bußgelder verhängt

Bußgelder habe das Landratsamt bisher keine verhängt – nur im „Extremfall“ eine Verwarnung von 100 Euro. „Das ist der geringste Satz“, so Breiter. Die einzigen Verstöße, die man heuer bis jetzt festgestellt habe, seien Urlauberfamilien, die verbotenerweise vor dem 1. Juni mit dem Boot unterwegs waren. „Als sie angesprochen wurden, haben sie sich entschuldigt.“

Ein gutes Einvernehmen gibt es laut Breiter auch mit den gewerblichen Tourenanbietern. Sie brauchen seit 2019 eine Genehmigung, die das Landratsamt immer für eine Saison unter Auflagen ausstellt. Neun Unternehmen hätten 2020 und heuer eine Erlaubnis beantragt und erhalten – eins weniger als früher. „Vergangenes Jahr haben nach unserer Kenntnis aber nicht alle Anbieter davon Gebrauch gemacht“, sagt Breiter.

Wie sich die Natur nach Einführung der Bootfahrverordnung entwickelt, darüber soll ein Monitoring – also eine Untersuchung und Beobachtung des Lebensraums Isar – Aufschluss geben. „Wir hatten das schon für 2020 geplant, dann aber wegen Corona verschoben“, sagt Steger. Mittlerweile habe man sich dafür mit dem Landratsamt München zusammengeschlossen, das nun federführend die Ausschreibung des Auftrags durchführe.

Großes Laichgebiet des Aitel am Parkhaus

„Weil von mehreren Sachverständigenbüros umfangreiche Rückfragen kamen, wurde der Abgabetermin zweimal verschoben“, sagt Steger. Außerdem habe sich herausgestellt, „dass die geplanten Finanzmittel nicht ausreichen“. Nun sei man dabei abzuklären, ob das Monitoring mit staatlichen Mitteln gefördert werden kann.

Doch schon jetzt seien positive Entwicklungen zu sehen. Dazu zählt wie berichtet das große Laichgebiet der Fischart Aitel in Bad Tölz auf Höhe des Parkhauses. „Es gibt auch ein paar Stellen, an denen die Nase sich gut fortgepflanzt hat, und dem Huchen scheint es besser zu gehen“, sagt Steger.

Insgesamt sei auch festzustellen, dass die Vogelbrut deutlich ungestörter ablaufe als in früheren Jahren, sagt Steger. „Es sind nur wenige Warnrufe zu hören, und an der Oberen Isar ist es nicht mehr so, dass sich die Brutperioden auf einen kurzen Zeitraum konzentrieren.“ Die Gebietsbetreuer würden das auf den „reduzierten Umweltstress“ zurückführen.

Klage steht aber noch aus

Apropos Stress: Ob die Bootfahrverordnung in ihrer jetzigen Form Bestand hat, wird der Bayerische Verwaltungsgerichtshof entscheiden müssen. Der Bayerische Kanuverband hat dagegen geklagt, ein Verhandlungstermin ist wie berichtet für den 18. Januar 2022 angesetzt. Streitpunkt ist in erster Linie die Einschränkung des Bootfahrens auf die Zeit zwischen 1. Juni und 15. Oktober (südlich Tölz) beziehungsweise 15. Dezember (nördlich Tölz). Breiter fühlt sich für den Rechtsstreit argumentativ gut gewappnet. „Wir haben uns viele Gedanken über die Verhältnismäßigkeit der Regeln gemacht“, sagt sie. „Und nach jetzigem Stand kann nicht ausgeschlossen werden, dass durch das Bootfahren vor dem 1. Juni Schäden an der Tier- und Pflanzenwelt entstehen.“

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem neuen, regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.