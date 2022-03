Jahresbilanz der Polizei: Zahl der tödlichen Unfälle im Tölzer Land auf Tiefststand

Statistik

Von Andreas Steppan schließen

Auf Straßen im südlichen Landkreis starben 2021 drei Menschen – so wenige wie lange nicht. Das geht aus der aktuellen Jahresstatistik der Polizei hervor.

Bad Tölz – Die Zahl der Verkehrstoten im südlichen Landkreis ist im Jahr 2021 auf einem Tiefststand angekommen: Drei Menschen kamen im vergangenen Jahr bei Unfällen im Bereich der Polizeiinspektion Bad Tölz inklusive der Polizeistation Kochel ums Leben. Das ist eine Halbierung gegenüber 2020 und auch ein deutlicher Rückgang gegenüber früheren Jahren: 2019 und 2018 waren jeweils elf Verkehrstote zu beklagen, 2017 waren es 9.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Einen Trend will die Polizei aus den Zahlen nicht ableiten

Die Zahlen legt Lars Werner, Verkehrsexperte bei der Tölzer Polizei, auf Anfrage unserer Zeitung vor. Einen Trend möchte er daraus allerdings nicht ablesen. Letztlich sei immer auch ein Stück weit Glück oder Pech dabei, ob auf den Straßen folgenschwere Unfälle passieren, sagt er. Ein einziger schlimmer Vorfall können die Statistik jederzeit auch wieder nach oben schnellen lassen.

Tödliche Unfälle in Lenggries, Reichersbeuern und bei Einsiedl

Wie unberechenbar das Schicksal zuschlägt, zeigen die drei tödlichen Unfälle, die sich 2021 im südlichen Landkreis ereigneten. Am 14. Mai verlor ein 38-jähriger Motorradfahrer aus Tutzing auf der B 13 im Gemeindebereich Lenggries sein Leben. Er war inmitten einer kleinen Kolonne in Richtung Sylvensteinsee unterwegs, als er in einer lang gezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und übers Bankett in Buschwerk schlitterte. Beim zweiten tödlichen Unfall am 31. Juli kam ein 21-jähriger Reichersbeurer um 6.30 Uhr morgens bei Reichersbeuern alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und fuhr in eine Baumgruppe. Auf der B 11 am Walchensee starb am 27. Oktober ein 31-Jähriger aus Beilngries (Landkreis Eichstätt). Er war bei Einsiedl mit seinem Sportwagen auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem Lkw kollidiert.

Bei allen Unfällen gab es diesen einen verhängnisvollen Moment

Gemeinsam haben die drei Unfälle laut Werner, dass sie aus polizeilicher Sicht wohl kaum durch präventive Maßnahmen vermeidbar gewesen wären. Die Unfälle passierten nicht an besonderen Gefahrenstellen oder aufgrund unübersichtlicher Vorfahrtssituationen, sondern es gab jeweils den einen verhängnisvollen Moment, in dem ein Fahrfehler passierte. „Da sind uns als Polizei die Hände gebunden“, sagt Werner. Suizid sei in allen drei Fällen auszuschließen. Hinweise, dass Alkohol im Spiel war, gebe es keinen. Beim Unfall am Walchensee deuten Zeugenhinweise zwar auf überhöhte Geschwindigkeit hin. Doch bei den anderen beiden blieb die Ursache letztlich ungeklärt.

Gesamtzahl der Unfälle ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen

Auch aus den weiteren Zahlen der Unfallbilanz lassen sich Lars Werner zufolge keine allgemeinen Entwicklungen ableiten. Alles bewege sich innerhalb des langjährigen Schwankungsbereichs, meint der Polizist. Die Gesamtzahl der Unfälle stieg ihm zufolge gegenüber dem Vorjahr um rund 9 Prozent – von 1344 auf 1462. Davon war bei 277 Unfällen ein Personenschaden zu verzeichnen (+ 4,9 Prozent). Die Zahl der schwer verletzten Personen stieg deutlich von 87 auf 107 (+ 23 Prozent).

2021 ereignete sich erfreulicherweise kein einziger Schulwegunfall

Erfreulich: Die Polizei verzeichnete 2021 im südlichen Landkreis keinen einzigen Schulwegunfall. Im Vorjahr waren es noch zwei. „Aber wir hatten da auch schon ganz andere Zahlen“, so Werner. Alltagsgeschäft sind für die Polizei hingegen Fälle von Unfallflucht. Die gibt es in vielen Ausprägungen. Klassischerweise ist es aber der kleine Anstoß auf dem Parkplatz, nach dem der Verursacher das Weite sucht, ohne eine Nachricht zu hinterlassen. Ein solches unerlaubtes Entfernen vom Unfallort verzeichnete die Polizei 306-mal (Vorjahr: 277).

Chaostage im Ausflugsverkehr wiederholten sich nicht

„Eingependelt“ hat sich nach Werners Beobachtung der Ausflugsverkehr. 2020 hatte es mehrmals Spitzentage mit Staus und zugeparkten Straßen gegeben, auch weil sich in der Corona-Zeit der Andrang mangels anderer Reisemöglichkeiten auf die Region konzentrierte. Das habe sich in der Form 2021 nicht wiederholt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.