Je schärfer das Werkzeug, desto besser: Tipps fürs Gärtnern im Frühjahr

Teilen

Auf den richtigen Schnitt kommt es an: Jürgen Kling von „Garten Holzmann“ rät dazu, immer wirklich scharfes Schnittwerkzeug zu benutzen. © Arndt Pröhl

Der Winter neigt sich dem Ende zu, die Tage werden länger, und die Sonne kommt immer häufiger hinter den Wolken hervor. Gartenexperten aus dem Landkreis erklären, welche Arbeiten im Garten schon gemacht werden können und sollten.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Agnes Seestaller, Vorsitzende des Garten- und Verschönerungsvereins Ascholding, gibt Tipps, was man nach dem Winter im Garten als Erstes erledigen kann: „Wenn der Schnee getaut ist, sollte man den Schneebruch, also durch den Schnee abgebrochene Äste, entfernen.“ Risse am Baum könnten den Befall durch Bakterien und Pilze begünstigen oder Frostschäden hinterlassen.

Jürgen Kling, Gärtnermeister und Inhaber von „Garten Holzmann“ in Bad Heilbrunn, rät: „Als erste Arbeiten draußen im Garten kann man Unkraut entfernen und anfangen, die Rosen von schwarzen, erfrorenen Stellen zu befreien.“ Aufgrund des Vogelschutzes ist es seit 1. März verboten ist, Bäume, Hecken und Sträucher zu schneiden. Aber einige Staudenpflanzen werden jetzt im Frühjahr zurückgeschnitten. Der Heilbrunner Gartenprofi empfiehlt, immer wirklich scharfes Schnittwerkzeug zu benutzen, um die Pflanzen nicht zu verletzten.

Das Hochbeet kann man jetzt schon mit Kompost aufbereiten

„Je schärfer das Werkzeug, desto besser“, sagt auch Lisa Simon, Leiterin der Pflegeabteilung von „Fuchs baut Gärten“ in Lenggries. Als weitere Arbeit schlägt sie vor, das Hochbeet mit Kompost aufzubereiten. Selbst wenn es noch mal Frost geben sollte, sei das nicht schlimm.

Viele würden unterschätzen, wie anstrengend die Pflege eines Gartens ist. „Viele Schädlinge machen das Gärtnerleben schwer. Wenn man kein Auge darauf hat, kann das Problem ausarten.“ Simon empfiehlt, sich bei Fragen Hilfe zu holen. „Bei Fragen einfach anrufen und/ oder ein Bild schicken. Dann kann man immer noch eine Ferndiagnose stellen.“

Buchsbaumzünsler: Besprühen mit Neemöl hilft

Je nach Wetter ist der Buchsbaumzünsler bereits Mitte März unterwegs – der Albtraum jedes Gärtners. Durch Kahlfraß können die Raupen Schäden an Buchsbäumen verursachen. Diese kann man durch chemische Behandlung bekämpfen. „Wer das nicht möchte, kann im Frühjahr die Buchsbäume mit Neemöl einsprühen“, erklärt Simon. „Garantieren kann man nicht, dass dadurch alle verschwinden, man sollte den Befall weiter kontrollieren.“ Ein weiterer Tipp ist, den Buchs nicht zu dicht wachsen zu lassen, sondern Löcher hineinzuschneiden. Darin können Vögel nisten, welche auch die Raupen fressen.

Die Gartenmärkte stellen derzeit aufs Frühlingssortiment um. Was man jetzt kaufen kann, kann man einsetzen. „Winterharter Efeu und verschiedene Gräser sind jetzt schon geeignet, um zum Beispiel den Balkon mit schönem Gewächs aufzuwerten“, sagt Jürgen Kling. Um empfindliche Pflanzen vor Frost zu schützen, hilft ein Tuch aus Stoff oder Vlies, womit man die Pflanzen über Nacht abdeckt.

Mit dem Gemüse lieber noch warten

Josef Holzer, Inhaber der gleichnamigen Gärtnerei in Gelting, weist darauf hin, dass man mit dem Gemüsepflanzen noch warten sollte, bis der Boden wärmer ist. „Wer trotzdem jetzt schon seine Salate, Kohlrabi oder Tomaten im eigenen Garten anbauen will, sollte dies in einem Gewächshaus oder Frühbeet tun, dort ist es schon wärmer und die Pflanzen können somit jetzt schon wachsen.“ Es biete sich zudem an, seine Tomatensetzlinge drinnen auf dem Fensterbrett aufzuziehen. (anf/mf)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.