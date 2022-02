So gibt‘s Geld für Selbsthilfegruppen im Landkreis

Knapp 60 Selbsthilfegruppen aus den Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen, Miesbach und Weilheim haben laut einer Pressemitteilung im vergangenen Jahr einen Antrag auf Förderung beim „Runden Tisch Oberland“ gestellt. © Andrea Warnecke

Die Frist läuft: Noch bis Dienstag, 15. Februar, können Selbsthilfegruppen aus dem Gesundheitsbereich einen Förderantrag stellen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Knapp 60 Selbsthilfegruppen aus den Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen, Miesbach und Weilheim haben laut einer Pressemitteilung im vergangenen Jahr einen Antrag auf Förderung beim „Runden Tisch Oberland“ gestellt. Deren Geschäftsstelle zur Förderung der Selbsthilfegruppen ist an die Selbsthilfe-Kontaktstelle im Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen angeschlossen und für all diese Selbsthilfegruppen Ansprechpartner für die Förderung.

Tarkan Demir © AOK

„Gefördert werden die Selbsthilfegruppen von den Krankenkassen. Im letzten Jahr waren das etwa 95 000 Euro, die von den Krankenkassen an die Gruppen zur Unterstützung der selbstorganisierten Hilfe geflossen sind“, sagt der geschäftsführende Krankenkassenbeirat Tarkan Demir. Der Aufruf, für das laufende Jahr einen Förderantrag zu stellen, geht an Selbsthilfegruppen in den genannten Landkreisen, die sich um Themen aus dem Gesundheitsbereich kümmern. Die Antragsunterlagen gibt es online unter www.sozialwegweiser.net. Die Anträge sind mit Originalunterschriften an die Geschäftsstelle „Runder Tisch Oberland“ beim Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen, Prof.-Max-Lange-Platz 1, 83646 Bad Tölz zu senden.

Wer sich einer Gruppe anschließen oder eine Selbsthilfegruppe gründen will, wendet sich an die Selbsthilfe-Kontaktstelle, Elisabeth Erlacher und Anita Kathan, Telefon 08041 505-121 und -304 oder sozialamt@lra-toelz.de Mehr zum Thema auf www.sozialwegweiser.net unter Selbsthilfekompass.

