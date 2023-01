Jetzt ist es offiziell: Bad Tölz ist „fahrradfreundliche Kommune“

Von: Andreas Steppan

Urkundenvergabe in München: Die Vertreter von zehn Kommunen nahmen am Donnerstag die Auszeichnung als „fahrradfreundlich“ entgegen, darunter der Tölzer Bürgermeister Ingo Mehner (8. v. li.). Es gratulierten Matthias Dießl, Vorsitzender der AGFK Bayern (2. v. li.) und Thomas Gruber, Amtschef des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr (3. v. re.). © AGFK Bayern/Tobias Hase

Die Stadt Bad Tölz bemüht sich, die Bedingungen für Radfahrer zu verbessern - der schwierigen Topografie zum Trotz. Nun wurden die Anstrengungen belohnt.

Bad Tölz/München – Der begehrte Titel ist da: Bad Tölz wurde am Donnerstag als „Fahrradfreundliche Kommune in Bayern“ ausgezeichnet und darf den Titel nun sieben Jahre lang führen. Grundlage war laut einer Mitteilung des Vereins „Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen in Bayern“ (AGFK) ein anspruchsvolles Prüfverfahren nach einem einheitlichen Kriterienkatalog, dem sich Bad Tölz „mit Erfolg unterzogen“ habe.

Bad Tölz gehört zu 62 „fahrradfreundlichen Kommunen in Bayern“

Vergeben hat die Auszeichnung das Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr. Zu einer Feierstunde in der Gaszählerwerkstatt in München waren rund 100 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Verwaltung und Verbänden geladen, darunter der Tölzer Bürgermeister Ingo Mehner. Dabei erhielten zehn Kommunen das offizielle Prädikat „fahrradfreundlich“. Neben Tölz waren dies die Städte Bamberg, Coburg, Eichstätt und Weißenhorn, die Gemeinden Eching und Neufahrn bei Freising sowie die Landkreise Coburg, Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim und Neu-Ulm. Insgesamt dürfen sich mittlerweile 62 bayerische Kommunen mit dem Titel schmücken.

Prädikat „fahrradfreundliche Kommune“ muss nach sieben Jahren erneuert werden

Auf den gewonnen Lorbeeren ausruhen kann sich Bad Tölz jetzt aber nicht. Offiziell „fahrradfreundliche Kommune“ nennen darf sich die Stadt bis einschließlich 2029. „Auch bereits ausgezeichnete Mitgliedskommunen unterliegen einer Fortschrittsverpflichtung“, heißt es in der Mitteilung der AGFK. Nach sieben Jahren steht eine Erneuerung des Zertifikats an, für die dann wieder bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein müssen.

