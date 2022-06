Jobcenter betreut mehr als 1000 Ukrainer: Die eigentliche Arbeit beginnt erst noch

Von: Andreas Steppan

Das Jobcenter hat mit der Betreuung ukrainischer Flüchtlinge eine große Aufgabe dazubekommen. © dpa

Seit Anfang Juni können Geflüchtete aus der Ukraine Hartz IV beziehen. Das Jobcenter Bad Tölz-Wolfratshausen bereitet sich auf eine große Aufgabe vor.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Zahl der Hartz-IV-Bedarfsgemeinschaften im Landkreis ist Anfang des Monats schlagartig angewachsen: Wie berichtet trat zum 1. Juni für Geflüchtete aus der Ukraine der sogenannte Rechtskreiswechsel in Kraft. Das bedeutet, dass die Geflüchteten seit diesem Zeitpunkt nicht mehr Geld nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bekommen, sondern unter Hartz IV fallen und nun das Jobcenter für sie zuständig ist. Die Tölzer Behörde stand und steht damit vor einer enormen Herausforderung – die sie aber nach Angaben ihres Chefs Andreas Baumann bislang reibungslos bewältigt.

Zweisprachige Antragsformulare für Geflüchtete aus der Ukraine

Das liegt nach Baumanns Darstellung an der guten Vorbereitung. Schon Anfang April habe das Jobcenter damit begonnen, Antragsformulare und Informationsmaterial übersetzen zu lassen und in zweisprachiger Form den im Landkreis gemeldeten Geflüchteten zukommen zu lassen. Ab Mitte April habe das Jobcenter die ersten Anträge angenommen. „Die Rückläufe konnten wir schon einmal ins System einpflegen“, so Baumann. Über eine Veranstaltung, die sich speziell an Gemeinden und Flüchtlingshelfer richtete, verbreitete das Jobcenter zusätzlich Informationen über die Formalitäten und benötigten Unterlagen.

So war vieles schon so weit fertig, bevor der Rechtskreiswechsel am 25. Mai überhaupt gesetzlich beschlossen war. Ab diesem Tag konnte das Jobcenter die jeweilige Höhe des Hartz-IV-Satzes berechnen, die Bescheide ausstellen und die Zahlungen anweisen, „sodass über 1000 Menschen pünktlich am 1. Juni ihr Geld auf dem Konto hatten“, berichtet Baumann. Einige Nachzügler habe man dann noch an dem Zelt im Tölzer Kasernenkarree angesprochen, das als Anlaufstelle für Geflüchtete aus der Ukraine dient.

Vor allem Frauen und Kinder unter Geflüchteten aus Ukraine

„Irgendwo hakt es ja normalerweise immer“, sagt der Jobcenter-Chef. „Aber in diesem Fall lief alles 1a.“ Das sei vor allem dem überdurchschnittlichen Engagement der Mitarbeiter zu verdanken. „Alle haben zusammengeholfen.“

Stand Anfang der Woche waren nun rund 500 zusätzliche Bedarfsgemeinschaften – also Familien oder Lebensgemeinschaften in einem Haushalt – beim Tölzer Jobcenter gemeldet, bestehend aus 1020 Personen. Einige kommen laut Baumann beständig weiter dazu. Unter den über Hartz IV versorgten Menschen seien 300 bis 400 Kinder. Von den Erwachsenen seien 525 Frauen und 146 Männer.

Baumann räumt aber ein: „Die eigentliche Arbeit fängt erst an.“ Denn jetzt gelte es, die Geflüchteten in Arbeit zu vermitteln. Jeder der neuen ukrainischen Jobcenter-Kunden werde zum persönlichen Gespräch beim Arbeitsvermittler eingeladen, zudem gibt es Gruppenveranstaltungen für je 50 Personen, um zu erklären, was das Hartz-IV-System bedeutet. Zu den Aufgaben des Jobcenters gehöre es dabei, „zu vermitteln, dass man eine Arbeit aufnehmen muss, auch wenn man damit nicht sehr viel mehr verdient, als wenn man nichts tut“, sagt Andreas Baumann.

Mangelnde Qualifikation als Hürde

An einer mangelnden Aufnahmefähigkeit des Arbeitsmarkts werde es nicht scheitern. Das macht Baumann daran fest, dass aktuell sehr wenige sonstige Neuanträge auf Arbeitslosengeld II eingehen. „Von Mitte Mai bis Mitte Juni waren es gerade einmal 42, die von Nicht-Ukrainern kamen.“ Normalerweise seien es im Monat zwischen 60 und 80. „Die Wirtschaft brummt“, sagt Baumann. „Wer motiviert ist, kann einen Job finden.“

Hoffnungen, dass die Ukrainer zum Beispiel im Pflegebereich den Fachkräftemangel lindern könnten, dämpft Baumann allerdings. Das scheitere allein schon an den Sprachkenntnissen der Geflüchteten.“ Dazu komme, dass noch gar nichts über ihre einschlägigen Qualifikationen und deren Anerkennung bekannt sei. Generell habe eine erste Abfrage ergeben, dass von rund 670 ukrainischen Arbeitsuchenden 407 eine Qualifikation auf Helfer-Niveau hätten, acht als Fachkräfte einzustufen seien und der Rest gar keine Qualifikation habe. Eine Hürde sieht Baumann zudem in der Frage der Kinderbetreuung.

Grundvoraussetzung Sprache: Deutsch lernt man durch Kontakt

Um Deutsch zu lernen, rät Baumann den Geflüchteten zu Eigeninitiative. Die offiziellen Integrationskurse im Landtreis seien alle voll. Es gebe darüber hinaus aber andere niederschwellige Angebote, wie etwa an den Volkshochschulen, wo ein Kurs mit 80 bis 100 Euro zudem erschwinglich sei. Eine Kostenübernahme durch das Jobcenter sei möglich. Am besten für die Integration wäre es aus Baumanns Sicht, zur arbeiten und nebenbei Deutsch zu lernen. „Denn Deutsch lernt man nicht im Kurs, sondern durch Kontakt zu anderen Menschen.“

